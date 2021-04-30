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Eğitim İzmir Ekonomi Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?
Eğitim

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani, YKS sınavına girecek olan adaylar tarafından, üniversite taban puanları 2021, yüzdelik dilimler ve kontenjan sayıları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, İzmir Ekonomi Üniversitesi taban puanı, en düşük yüzdelik, en yüksek yüzdelik ve kontenjan sayıları kaçtır?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 23:08:00 -
İzmir Ekonomi Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri nelerdir?

İzmir Ekonomi Üniversitesi, 14 Nisan 2001'de Ege’de kurulan ilk vakıf üniversitesidir. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

İzmir Ekonomi Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

İzmir Ekonomi Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var, hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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