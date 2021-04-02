İzmir Büyükşehir “S Plaka” sayını tam 400 adet arttırıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi, sınırları içerisinde “S” plaka sayının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince 400 adet arttırılması ihalesine çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre İzmir İl sınırları içerisindeki “S Plaka” sayısının 400 adet artırılması işinin ihalesi 29.04.2021 tarih ve saat 11:00’de Kültürpark (Fuar) Celal Atik Spor Salonu, Konak / İZMİR adresinde yapılacak. İhale şartnamesi ve eklerinin 28.04.2021 tarih, Çarşamba günü, Saat:12:00’a kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü’nden bedelsiz olarak alınabilecek. Muhammen Bedeli 400 bin TL olan işin teminat bedeli ise 12 bin TL. olarak duyuruldu.
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