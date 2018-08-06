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İzinsiz kazıya 16 tutuklama

Antalya merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sının tutuklandığı bildirildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:45
İzinsiz kazıya 16 tutuklama

Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Elmalı, Kaş ve Kepez ilçeleri ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kültür varlığı elde etmek amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Muratpaşa, Elmalı, Kaş, Kepez ve Manavgat ilçeleri ile Muğla ve Erzincan'da bulunan 18 adresteki eş zamanlı operasyonda aralarında 4 kamu personelinin de olduğu 29 şüpheli, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına gözaltına alındı.

Operasyonda 2 iş makinesi (kepçe), 6 dedektör, bir hilti, 5 tarihi nitelikli bilgileri içeren doküman, 3 el telsizi, bir kuru sıkı tabanca, 50 tabanca fişeği, 3 ruhsatsız av tüfeği ve 78 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla, biri savcılıkça serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:45
  1. Muğla
  2. Erzincan
  3. Antalya
  4. izinsiz kazı

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