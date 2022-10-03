Ev yapımı pire ilacı: Pireden kurtulmanın kesin çözümü! Vücutta pire olduğu nasıl anlaşılır? Isırığı dayanılmaz kaşıntılara neden oluyor!

Pireye kesin çözüm bulmak için çok yönlü bir mücadeleye girişilmelidir. Çok yönlü mücadeleden ne kastedildiğini iyi bir şekilde anlamak içinse pirenin yaşam döngüsünü bilmek gerekir. Bir pire yumurta, larva, pupa ve erişkin olmak üzere 4 evrelik yaşam döngüsüne sahiptir. Evinizde pire varsa görülmedik yerlerde pire yumurtası, larva ve pupalar da var demektir. Kısacası pire yumurtaları ve larvalar buzdağının görülmeyen yüzü gibidirler.

Evde bulunan pireler hem hijyen hem de sağlık açısından rahatsızlığa yol açmaktadır. Birçok kişi pirelerden kurtulmanın yollarını arıyor. Özellikle evlerinde evcil hayvan ve bebek bulunan kişiler pirelerden kurtulmak için kimyasal ürünler kullanmak yerine doğal çözüm önerilerini araştırmaktadır. Evde bulunan basit malzemeler ile pirelerden etkili bir şekilde kurtulmanız mümkündür.

Pire siyah olur mu? Siyah pire ne piresidir? Siyah pire nasıl ölür?

Pireler özellikle bahçeli evlerde çevre koşullarından veya evcil hayvan bakan kişilerde evcil hayvandan kaynaklanabilen, oldukça küçük, kanatsız, hızlı üreyebilen, siyah veya kahverengi görünüme sahip küçük böceklerdir.

Pire tuzakları, pireleri ışıkla tuzağa çeker ve bu tuzak da pire öldürücü ilaç içerir. Tuzak kurmak, borat karışımıyla ölmeyen pirelerin ölmesini sağlar. Isı ve ışığın parlaklığı pireleri çeker ve pireler tuzağa düşüp zehirlenerek ölür.

Evde Pire Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Pirelerin boyları 1 mm ila 10 mm arasında değişse de hayvan pireleri oldukça küçük boyutludur. Bu durum da ne yazık ki pirelerin fark edilmesini zorlaştırabilir.

Pireleri erkenden fark etmenin en kısa yolu, küçük dostunuzun hareketlerini gözlemlemektir. Eğer evcil hayvanınız her zamankinden daha çok ve şiddetli kaşınıyorsa, buna ek olarak kaşıdığı yeri ısırıyorsa bu ne yazık ki pire sorunuyla karşı karşıya olduğunuz anlamına gelebilir.

“Evde pire olduğunu nasıl anlarım?” sorusunun bir diğer cevabı ise özellikle bacaklarınızdaki kızarıklık ve bu bölgelerdeki şiddetli kaşınma hissidir. Çünkü bazı pireler insanları da ısırabilir.

Zeminde, mobilyalarınızın üzerinde, küçük dostunuzun kürkünde ve hatta üzerinizde küçük siyah ve dokunduğunuzda zıplayan bir şey varsa bunlar da yaşam alanınızda davetsiz misafirler olduğunun göstergeleridir.

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EVDE PİRE NEDEN OLUR?

Pirelerin en sık görüldüğü ortamlardan biri olan evlerde evcil hayvan beslemek, eve yakın bodrum ve depo gibi alanlarda düzenli olarak temizlik ve ilaçlama çalışması yapmamak, pirelerin bu alanlarda çoğalmasına, ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkmasına neden olur.

PİRELERDEN KURTULMAK İÇİN YAPILACAK YÖNTEMLER

SARIMSAK SPREYİ

Sarımsak, pireleri öldürme konusunda oldukça etkili bir ilaçtır. Birkaç diş sarımsağı ezin ve su ile karıştırın. 6 saat boyunca bekleyin. Ardından doğal sıvı sabundan 1 yemek kaşığı ekleyin ve karışımı süzün. Hazırladığınız karışımı bir sprey şişesine alın ve pireli alanların tamamına uygulayın.

BULAŞIK DETERJANI

Bulaşık deterjanı ve ılık suyu karıştırın. Karışımı kaseye alın ve pirelerin olduğu alana yakın bir yere koyun. Ardından kasenin yanına bir lamba yerleştirin. Böylece karışımın üzerinde ışık parlak ve pireler ışığa doğru gelir. Suya atladıklarında ise sabun onları öldürür.

ELMA SİRKESİ

Elma sirkesi, ev temizliğinde en etkili malzemelerden biridir. Eşit miktarda sirke ve suyu karıştırarak sprey şişesine doldurun. Karışımı, evin her yerinde kullanabilirsiniz. Kokunun çıkması için, camları aralık bırakabilirsiniz.

EVCİL HAYVANLARINIZI YIKAYIN

Evcil hayvanlardaki pireyi çıkarmak için, hayvanı dışarı çıkartın ve tüyleri fırçalayın. Böylece pirelerin bir kısmı çıkacaktır. Daha sonra evcil hayvanınız için uygun olan doğal pire şampuanını kullanın.

DERİN TEMİZLİK YAPIN

Evinizde pire varsa, derin bir temizlik yapmanız gerekir. Özellikle halı ve kanepeleri güçlü bir süpürgeyle çekin. Nevresim, yastık kılıfı, kıyafet ve havlu gibi kişisel ürünleri çamaşır makinesinde yıkayın.

PİRE TOZU

Civanperçemi veya biberiyeyi, 10 damla sedir ağacı yağı ve 1 bardak gıda sınıfı diatomik toprakla karıştırın. Bu karışım köpekler için ideal bir pire ilacıdır ancak kedilere uygun değildir. Karışımı uygulamadan önce, mutlaka veterinerinize danışın.

NEEM YAĞI

Bu yağ, ortalama 200 böcek türü için etkilidir. 1 litre ılık suyun içerisine 1/3 çay kaşığı deterjan ve 1 yemek kaşığı organik neem yağı ekleyin ve karıştırın. Karışımı sprey şişesine doldurun. Pire tespit ettiğiniz bitki ve dış mekana doğru püskürtün.

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BİBERİYE SPREYİ

2 bardak biberiye dalını ortalama 30 dakika boyunca suda kaynatın. Ardından karışımı süzün ve sprey şişesine aktarın. Hazırladığınız karışımı pireli alanlara uygulayabilirsiniz.

LAVANTA

Pireler, lavanta kokusundan hiç hoşlanmaz. Bu yüzden lavantayı suyun içinde kaynatın. Ardından küçük kaplara paylaştırın. Bu kapları yatak altı, duvar dibi gibi yerlere yerleştirin. Böylece hem eviniz güzel kokacak, hem de pireleri uzak tutacaksınız. Pire ısırıklarından sonra kaşıntıyı hafifletmek için, bölgeye aloe vera jeli, çay poşeti, karbonat, fesleğen veya lavanta yağı uygulayabilirsiniz.

Pirelerden Korunmanın Yolları Nelerdir?

Yorucu bir süreç sonrasında evinizi ve küçük dostunuzu pirelerden temizlediniz… Artık pireden korunmak için yapılması gerekenleri uygulayarak evinizi ve küçük dostunuzu koruyabilirsiniz:

*Evcil hayvanınızın iç-dış parazit aşısını düzenli olarak yaptırmak onun pirelenmesini engellemek adına oldukça önemli. Ayrıca alınacak veteriner görüşünün ardından kediler için pire tasmaları da bir çözüm olabilir.

*Eğer küçük dostunuz ev dışına çıkıyorsa pireler başka hayvanlardan geçmiş olabilir. Bu nedenle bir kediniz varsa mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını sağlayabilir ve köpeğinizi daha kontrollü bir şekilde gezdirebilirsiniz.

*Pireler kömürlük, depo, bahçe gibi nemli ve karanlık alanlarda da bulunabilirler. Bu nedenle bu tarz alanların temizliğine özen göstermeli, hatta gerekirse düzenli olarak ilaçlamasını yaptırmalısınız.

*Zemin ya da giriş katta oturuyorsanız camlarınıza sineklik taktırarak dışarıdan gelecek tehditleri büyük oranda engelleyebilirsiniz.

*Eve pireyi getiren siz de olabilirsiniz. Örneğin bir bahçeden geçerken ya da sokaktaki sahipsiz küçük bir dostumuzu severken pireler giysinize veya ayakkabınızın içine atlamış olabilir. Bu nedenle özellikle bahçe, kömürlük gibi alanlardan geldiyseniz ya da pireli olduğundan şüphelendiğiniz bir hayvanı sevdiyseniz ayakkabılarınızı evin dışında çıkarmalı ve giysilerinizi hemen yıkamalısınız.

*Evinizin ve evcil hayvanınızın hijyenine önem vermek de pirelerden korunmak için yapabilecekleriniz arasında!

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