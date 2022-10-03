İbrahim Saraçoğlu'ndan çam kozalak şurubu tarifi: Kaynatmadan kozalak şurubu nasıl yapılır? Kozalak şurubu faydaları ve zararları

Eski çağlardan beri alternatif tıp hayatımızın içinde ve bizlere çokça faydası bulunan bir bilimdir. Çam kozalağı ise alternatif tıpta sıkça kullanılan bir meyvedir. Son dönemlerde özellikle akciğer hastalıkları ve akciğere sağlamış olduğu faydalardan dolayı adını oldukça sık duyduğumuz şuruplardan bir tanesi ise kozalak şurubudur. Pek çok yerde ev dekorunda ve çeşitli süs malzemelerinde kullanılan kozalak, çam ağaçlarından toplanır. Çam kozalağı üzerine yapılan araştırmalar, kozalağın sağlık için oldukça faydalı olduğunu kanıtlar niteliktedir. Kozalağın yapısında bulunan mineral ve vitaminleri en iyi şekilde almak için son günlerde pek çok kişinin dilinde çam kozalağı şurubu dolanmaktadır.

Kozalak Şurubu Nedir?

Kozalak şurubu, çam kozalaklarının kaynatılıp şurup kıvamını almasından elde edilen faydalı bir içecektir.

İnsan sağlığı için faydalı olan kozalak şurubu, bitkisel tedavi yöntemleri arasında oldukça popülerdir.

Bazı yörelerde kozalak şurubuna kozalak reçeli adı da verilmektedir. Şurup ile reçel arasındaki ince çizgiyi ayırt etmek için kozalak kaynatılırken sıvı miktarını zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kozalak şurubu daha sıvı bir besindir. Reçel ise bir miktar kıvamlıdır.

Çam Kozalak Şurubu Tarifi İçin Malzemeler

50 adet yeşil kozalak

15 adet top karabiber

9 adet karanfil

4.5 litre su

1.5 su bardağı bal

Kozalak Şurubu Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk önce kozalakları şehir dışı ormanlardan toplayalım bir gün limonlu suda ıslanalım bir kaç defa suyu değiştirelim.

Daha sonra kozalakları tencereye alalım.

Bal hariç diğer malzemeleride ilave edelim.

Ocağa alalım kaynadıktan sonra ocağın en küçük gözünde çok kısık ateşte 24 saat kaynatalım.

Ben bazen 30 saatte kaynatıyorum .

Kaynadıkça vitamini suya daha çok çıkıyor.

Ocaktan aldıktan sonra bal ilave edelim .

Daha fazla ve az ilave edebilirsiniz damak tadına göre ayarlayabilirsiniz.

Sıcakken kavanozlara dolduralım ve kapatalım vakumlandıktan sonra açınca buzdolabında saklayalım afiyet şifa olsun.

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Çam Kozalak şurubu faydaları

Solunum yolu hastalıklarının tedavisinde çok faydalıdır.

Astım hastalığını tedavi eder.

Akciğerleri temizler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Psikolojik rahatlama sağlar.

Uyku sorunlarını ortadan kaldırır.

Metabolizmayı düzene sokar.

Odaklanma kabiliyetini artırır.

Grip nezle gibi hastalıklara karşı bağışıklık kazandırır.

Öksürük, alerjik öksürüğe son verir.

Balgam kurutucu olarak yardımcıdır.

Bronşit hastalığına iyi gelir.

Nefes almakta güçlük çekenlere, gerçekten nefes almayı sağlar.

Cildi gençleştirir.

Karaciğer ağrısına iyi gelir.

Verem tedavisinde etkilidir.

Diş ağrısına iyi gelir, dişlerin sağlıklı olmasına yardımcıdır.

Yaralara uygulanması durumunda, enfeksiyon kapmasına mani olup, çabuk iyileşmesini sağlar.

Kan içindeki zararlı maddeleri ortadan kaldırarak, kanı temizler.

Böbrek iltihaplarının kurumasına yardımcıdır. Böbrekte kum ve taş oluşumunu engeller.

Grip gibi hastalıklardan oluşan ses kısıklığını giderir.

Metabolizmayı hızlandırır. Düzenli olarak kullanıldığında kilo vermeye faydalıdır.

Bütün hastalıklarda fayda görmek için illaki düzenli kullanım.

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Kaynatmadan kozalak şurubu nasıl yapılır?



Kozalakları akan su altında tek tek yıkayın .. yıkanan kozalakları derin bir kaba alın. Kozalakların üstünü geçecek kadar soğuk su + limon suyu da ekleyip kozalakları bu su içinde 1 gün bekletin. Ertesi gün kozalakların suyunu süzüp aynı işlemi tekrar yapıp kozalakları su içinde bir gün daha bekletin.

Kozalak şurubu çocuğa verilir mi?

Evet, ek gıdaya geçmiş bebeklere 2 yaşına kadar günde 1 çay kaşığı verebilirsiniz. Kozalak şurubu kaç yaş kullanabilir? 1 Yaşından İtibaren 4 yaşa kadar 1 tatlı kaşığı tüketebilir. +4 yaş ve üzeri 1 yemek kaşığı olarak tüketilmesini tavsiye ediliyor.

Kozalak Şurubu Ne İşe Yarar, Nasıl Kullanılır?

Kozalak şurubunu gün içinde 1 tatlı kaşığı tüketmeniz önerilir.

Kronik bir hastalığınız ve düzenli kullandığınız ilaçlarınız varsa, kozalak şurubu tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Kozalak şurubu nasıl tüketilmeli konusunda özenli olmalısınız çünkü faydalarını görmek için düzenli bir şekilde ve ölçülü miktarda tüketmelisiniz.

Eğer günlük tüketim miktarını aşarsanız mide problemlerini yaşayabilirsiniz.

Çam Kozalak Şurubu Zararları ve Yan Etkileri

Kozalak şurubunu evinizde kendiniz hazırlamak isterseniz yeşil kozalakları kullanmalısınız.

Tercih edilen kozalakların iyi bir şekilde temizlenmiş olması gerekir. Üzerinde toz ve toprak olan kozalaklardan yapılan şurup böbreklerinize zarar verebilir.

Kozalak şurubu faydaları ve zararları karşılaştırılınca elbette faydaları ağır basar ama bazı bünyelerde olumsuz etkiler de oluşturabilmektedir.

Günde 1 tatlı kaşığından fazla kozalak şurubu tüketimi de çeşitli hastalıklara neden olabilir. Bu nedenle ölçülü olmalısınız.

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