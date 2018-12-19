İYİ Parti'den skandal çıkış! 'Şam ile el sıkışmanın zamanı geldi'

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla alakalı açıklama yaptıç

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, iktidarın Fırat'ın doğusuna ilişkin politikasının da söylemlerden öteye gidemediğini iddia etti. Paçacı,"AK Parti hükümetinin iç çelişki ve çatışmalardan kurtulup Şam ile el sıkışmasının zamanı gelmiştir ve geçmektedir." ifadesini kullandı.