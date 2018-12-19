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İYİ Parti'den skandal çıkış! 'Şam ile el sıkışmanın zamanı geldi'

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Fırat'ın doğusuna düzenlenmesi planlanan operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Şam ile el sıkışmasının zamanı gelmiştir ve geçmektedir." dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:30
İYİ Parti'den skandal çıkış! 'Şam ile el sıkışmanın zamanı geldi'

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla alakalı açıklama yaptıç

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, iktidarın Fırat'ın doğusuna ilişkin politikasının da söylemlerden öteye gidemediğini iddia etti. Paçacı,"AK Parti hükümetinin iç çelişki ve çatışmalardan kurtulup Şam ile el sıkışmasının zamanı gelmiştir ve geçmektedir." ifadesini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:30
  1. İYİ Parti
  2. Cihan Paçacı

YORUM YAZ

  • cccccc37 dk önce
    Eli kanlı fetöün politik uzantısı İP eli kanlı firavn esede yanaşması normaldir.
  • meltemb41meltemb4138 dk önce
    yakında bunlar kandilde cemil bayık ile de görüşür ne milliyetçi ülkücüymüşler ama ya bunları yıllardır böyle diye mhp de kakaladılar ama gerçek yüzleri ortaya çıktı ırkçı ve batıcılar
  • MilletMillet47 dk önce
    Vay soysuz köpekler vay Artık ülkemizdeki bütün kafir uşaklarının aynı şeyi söylemelerinden anlıyoruz ki cümlesinin tasmasısiyonist katillere bağlı imiş Ayıptır ayıptır Allahtan korkun, kuldanutanın arsız herifler.
  • Yunus16Yunus1658 dk önce
    BU TOPLAMA ZATLARDAN BAŞKA NE BEKLENİR. FGÜLENİN TALİMATI İLE TOPLAMALAR. KATİL DİKTATÖR İLE EL SIKIŞMA, MİLYON KİŞİNİN KATİLİ İLE PAÇACI EL SIKIŞACAK
  • ibrahimibrahim1 sa önce
    beyefendi öyle buyurdulareyyy hükümethemen koşun talimatları aldınız ellerinden sıkınöpüşün hemen derhal yoksa ip kızar

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