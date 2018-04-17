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İyi Parti'den ittifak açıklaması: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu...

İyi Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin 'Bütün araştırma şirketleri de farkında, yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor. Bizim de zaten öyle bir hedefimiz yok' dedi.

17 Nisan 2018 Salı 10:18
İyi Parti'den ittifak açıklaması: Yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu...

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, geçtiğimiz hafta gerçekeleşenKılıçdraoğlu-Akşener zirvesitle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in haberine göre, seçim güvenliği, sandıkların korunması konusunda hep birlikte çalışacaklarının altını çizen, İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz, Cumhurbaşkanı adaıyla ilgili çaprıcı ifadeler kullandı.

'BÜTÜN ARAŞTIRMA ŞİRKETLERİ FARKINDA'

'Demokratik ortamın en güzel yanı, her partinin, seçmenine hitap edecek kendi cumhurbaşkanı adayını göstermesidir' diyen Yılmaz, "Tabana baktığınız zaman sanıyorum bütün araştırma şirketleri de farkında, yeni bir Ekmeleddin İhsanoğlu vakası istenmiyor. Bizim de zaten öyle bir hedefimiz yok. İYİ Parti, farklı değerleri temsil eden, sağdan sola çözüm için bütün renkleri toplayan bir merkez partidir. CHP’nin kendi ilkeleri var. SP’nin, DP’nin öyle. Bu toplumda herkesin karşılığını bulduğu bir grup var ve insanların fikirlerine değer verilmeli." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:18
  1. İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayfer Yılmaz
  2. Ekmeleddin İhsanoğlu
  3. iyi parti

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus168 sa önce
    İNSANLARIN DUYGUSUNU SÖMÜRMEK İÇİN, SOYADI SİMİTÇİ BİRİNİ BULUN BELKİ TUTAR. GAVUR AŞIKLARI TERÖR SEVİCİLERİ
  • ali uysal taşova ali uysal taşova 8 sa önce
    Ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı iyi parti sağdan soldan her rengi toplayan parti demiş Kısaca söylemek gerekirse iyi parti aşure partisi demekistemiş.yani aşure çorbası dese kısaca daha iyi olur.
  • kayakaya8 sa önce
    bunların ikiside, fetö de pkk da pyd de abd ye çelışıyor neden birleşmesin. önemli olan bunlara oy veren ahmakların olması, bilincsiz verene sözüm bilinçli verenler zaten hainler koyu lar
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