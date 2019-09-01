İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'

İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk ile Denizli İYİ Parti İl Yönetimi arasında kongre krizi yaşanıyor.

Edinilen bilgilere göre atama ile göreve gelen yönetimin bir an önce kongreye gitmesini isteyen Milletvekili Yasin Öztürk ile İl yönetimi arasında büyük tartışmalar yaşandı.

İl yönetiminin genel merkez tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda kongreye gitmek isterken Milletvekili Yasin Öztürk’ün, kararı beklemeden kongreye gidilmesi nedeniyle çıkan tartışmada Vekil Öztürk’ün, İl Başkanı Hasan Hüseyin Öztürk ve bazı yönetim kurulu üyelerini azarladığı ileri sürüldü.

“Burası benim, çekin gidin"

İYİ Parti Milletvekili Yasin Öztürk’ün, “Burada benim dediğim olur. Dediğimi yapmayan çeksin gitsin” şeklinde ağır sözler söylediği ileri sürülürken İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt, yönetim şekliyle ilgili sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Milletvekili Yasin Öztürk ilgili yaşadıkları sorunları yakın bir süreçte yapacağı bir toplantı ile açıklayacağını belirten İYİ Parti Denizli İl Başkanı Hasan Hüseyin Bozkurt, “Milletvekilimiz Yasin Öztürk’le yönetimsel anlamda tartışmalarımız oldu. ‘Burayı ben yönetiyorum. Çekin gidin’ sözü tam olmasa da yakın ifadeler kullandı. Şu anda yaşananları söylemeyi doğru bulmuyorum. Yakın bir zamanda yapacağımız toplantı ile yaşananları anlatacağız. 45 günlük kongre süresi bitti. Milletvekilimiz Yasin Öztürk, kongreye bir an önce gitmemizi istiyor. Biz ise Genel Merkezin talimatıyla hareket etmek istiyoruz. Bu konu da yönetimsel olarak tartışmalarımız oldu, oluyor. Yönetim olarak kendi aramızda oturup konuşacağız ve karar vereceğiz” dedi.

“İstifa edecek misiniz” sorusuna da “şu an için değil” diyen İl Başkanı Bozkurt’a, İYİ Milletvekili Yasin Öztürk, “Sizin mi yoksa yönetimin mi istifasını istiyor” şeklindeki soruya da “Bundan emin değilim. Oturup konuşacağız. O zaman her şey ortaya çıkacak” dedi.