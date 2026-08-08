İyi Parti kapıya taktı! Provokasyona mı soyunacaksınız? Ali Karahasanoğlu İP’e fena yüklendi

Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımlar ve TBMM'deki komisyon görüşmeleri üzerinden İYİ Parti'ye dikkat çeken eleştiriler yöneltti.

Karahasanoğlu, köşesinde İYİ Parti'nin önce kanun teklifinin İmralı tarafından görüldüğü yönünde eleştirilerde bulunduğunu hatırlatarak, yasama yetkisinin TBMM'ye ait olduğunun altını çizdi.

Karahasanoğlu, “Kanunu çıkaracak olan, TBMM” diyerek teklifin komisyonda milletvekilleri tarafından görüşülmeye başlandığını vurguladı.

“Kapının erken açılmasını istemek de nedir?”

Karahasanoğlu'nun asıl dikkat çektiği nokta ise komisyon görüşmeleri öncesinde yaşanan tartışmalar oldu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş ve Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı'nın toplantı salonunun kapılarının daha erken açılmamasına tepki gösterdiğini aktaran Karahasanoğlu, şu soruyu yöneltti:

“Toplantı salonunun erken açılmasını istemek de nedir? Kanun teklifinin içeriği ile ne ilgisi vardır?”

Karahasanoğlu, tartışmanın daha sonra toplantı salonunun büyüklüğüne ilişkin eleştirilerle devam ettiğine işaret etti.

Karahasanoğlu'ndan çok sert soru: “Provokasyona mı soyunacaksınız?”

Komisyon üyelerinin tamamına salonda yer bulunduğunu belirten Karahasanoğlu, daha büyük salon talebini de sorguladı.

Karahasanoğlu yazısında, “Daha büyük salon olunca, ne yapacaksınız, provokasyona mı soyunacaksınız?” ifadelerini kullanarak İYİ Partililerin toplantının fiziki şartlarından ziyade kanun teklifinin maddelerine yönelik itirazlarını ortaya koyması gerektiğini yazısında belirtti.

“Kanunun içeriğine bir diyeceğiniz yok mu?”

Karahasanoğlu'nun yazısının en çarpıcı bölümlerinden biri de İYİ Parti'ye yönelttiği doğrudan sorular oldu.

Kapının açılma saatinden salonun büyüklüğüne kadar birçok konuda tepki gösterildiğini belirten Karahasanoğlu şöyle yazdı:

“Sizin kapıların erken açılmaması ve salonun büyüklüğü dışında, kanun teklifinin içeriğine bir diyeceğiniz yok mu?”

Ardından itirazların somutlaştırılması çağrısında bulunan Karahasanoğlu, “Ne diyorsunuz, kanun teklifinin maddelerinde yanlış olanlar nelerdir, bunu bize anlatır mısınız?” diye sordu.

İYİ Parti'nin geçmişteki DEM ilişkisini hatırlattı

Karahasanoğlu, İYİ Parti'nin bugünkü tutumunu eleştirirken 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 2024 yerel seçimleri dönemindeki siyasi ittifakları da gündeme getirdi.

Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'a yönelik geçmişteki açıklamalarını hatırlatan Karahasanoğlu, mevcut İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun da Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin geçmiş açıklamalarına yer verdi.

Karahasanoğlu, İYİ Parti'nin Terörsüz Türkiye sürecindeki bugünkü söylemi ile geçmiş dönemdeki siyasi pozisyonu arasında çelişki bulunduğunu ortaya koydu.

“Dert 50 yıllık terör belasının tasfiye edilecek olması”

Yazısının ilerleyen bölümünde eleştirisinin dozunu artıran Karahasanoğlu, yaşanan tartışmaların arkasında çok daha büyük bir mesele bulunduğunu ileri sürdü.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Ama bence dert çok daha büyük... Dert; 50 yıllık terör belasının tasfiye edilecek olması. İstismarın, silah üzerinden oy toplamanın son bulacak olması.”

İYİ Parti'nin kanun teklifinin esasına yönelik somut eleştiriler ortaya koymadığını savunan Karahasanoğlu, partinin tartışmayı kapı ve salon üzerinden yürüttüğünü belirtti.

CHP'yi örnek gösterdi

Karahasanoğlu, yazısında CHP'li milletvekillerinin tutumuna da dikkat çekerek onların görüşmelerin tamamlanması yönünde hareket ettiğini savundu.

“CHP'li vekiller bile, ‘bir an önce kanun geçsin’ diyerek görüşmeleri baltalamamaya çalışırken” ifadelerini kullanan Karahasanoğlu, CHP listesinden seçilen bazı eski AK Partili isimlerin ise süreci geciktirdiği görüşünü dile getirdi.

Uğur Poyraz'ın sözlerine de tepki

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz'ın DEM Parti'ye yönelik Abdullah Öcalan üzerinden yaptığı açıklamayı da köşesine taşıyan Karahasanoğlu, kullanılan dili “kandan beslenen söylem” olarak nitelendirdi.

Karahasanoğlu yazısını, İYİ Parti'nin kanun maddelerine yönelik somut itiraz ortaya koymadığını savunarak tamamladı:

“Maddelere, somut bir itiraz yok. Ama ‘PKK'nın silah bırakması’na itiraz, gırla...”

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