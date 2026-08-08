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Metrelerce savrulup direğe çarptı Kaskı çıktı feci şekilde can verdi

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IHA Giriş Tarihi:

Metrelerce savrulup direğe çarptı Kaskı çıktı feci şekilde can verdi

Antalya'da seyir halindeki motosikletin kontrolden çıkması sonucu düşerek başını kaldırıma çarpan 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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Foto - Metrelerce savrulup direğe çarptı Kaskı çıktı feci şekilde can verdi

Kaza, gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Hürriyet Caddesi yan yol üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Metrelerce savrulup direğe çarptı Kaskı çıktı feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre, 07 DY 454 plakalı motosiklet ile seyir halindeki Berkant Özer (25), henüz bilinmeyen bir nedenle motosikletin kontrolünü kaybetti.

#3
Foto - Metrelerce savrulup direğe çarptı Kaskı çıktı feci şekilde can verdi

Seyir halindeyken yalpalamaya başlayan motosikletin kontrolünü sağlayamayan Özer, düşerek sürüklenmeye başladı.

#4
Foto - Metrelerce savrulup direğe çarptı Kaskı çıktı feci şekilde can verdi

Asfalt zeminde sürüklenen genç motosiklet sürücüsünün kaskı başından çıkarken, kafasını önce yol kenarındaki kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı.

#5
Foto - Metrelerce savrulup direğe çarptı Kaskı çıktı feci şekilde can verdi

Motosiklet ise yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra yol kenarında durabildi.

#6
Foto - Metrelerce savrulup direğe çarptı Kaskı çıktı feci şekilde can verdi

Yerde hareketsiz yatan Berkant Özer'in yardımına arkadan gelmekte olan araç sürücüleri koşarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Foto - Metrelerce savrulup direğe çarptı Kaskı çıktı feci şekilde can verdi

Adrese gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 25 yaşındaki motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

#8
Foto - Metrelerce savrulup direğe çarptı Kaskı çıktı feci şekilde can verdi

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Berkant Özer'in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Yorumlar

ata

motorlar komple yasaklanmalı...
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