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Gündem Çocukların ‘Manifest-Müslüman atışması’ büyük ilgi gördü: Alkışa göre değil, Kur’an’a göre yaşa!
Gündem

Çocukların ‘Manifest-Müslüman atışması’ büyük ilgi gördü: Alkışa göre değil, Kur’an’a göre yaşa!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Eyüpsultan Müftülüğü'nün "Benim Ahlakım" projesi kapsamında çocuklara "Manifest-Müslüman atışması" yaptırıldı. Manifest dinleyen bir grup ile başka bir grup çocuğun münazarası sosyal medyada büyük ilgi görürken her zamanki gibi seküler yobazlar ile solak tayfayı da kudurttu. Videoda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın daha önce kullandığı "Biz Manifest'i asla Çorum'a getirmeyeceğiz" sözlerine de gönderme yapılırken Manifest dinleyen çocukların, eğlencelerini bölen diğer çocuklara "Sana ne, sen Çorum Belediye Başkanı mısın?" sözleri güldürdü.

Eyüpsultan Müftülüğü’nün "Benim Ahlakım" adlı projesi kapsamında Manifest dinleyen çocuklara uyarılar yapılarak "alkışa göre değil, Kuran'a göre yaşamaları" öğütleri verildi.

Video, bir grup çocuğun Manifest'in şarkısını dinleyip dans etmesiyle başlıyor. Ardından diğer çocuklar, "Kızlar ne yapıyorsunuz? Size hiç yakışıyor mu bu hareketler?" diye müdahale ediyor.

Videoda Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın daha önce kullandığı "Biz Manifest'i asla Çorum'a getirmeyeceğiz. Benim anlayışıma göre çıplaklık, müstehcenlik özgürlük değildir" sözlerine de gönderme yapılırken Manifest dinleyen çocukların, eğlencelerini bölen diğer çocuklara "Sana ne, sen Çorum Belediye Başkanı mısın?" şeklindeki sözleri konuyu bilenleri güldürdü.

KARŞILIKLI MÜNAZARA YAPIYORLAR

Ardından konuyu masada tartışmaya başlayan çocuklar birbirine şu sözleri söylüyor:

Manifest dinleyen grup: Sana ne dinliyorsam. Eğleniyorum biraz. Kıpır kıpır olmazsak nasıl geçer bu yaz.

Manifest’e karşı çıkan grup: Eğlenmene sözüm yok. Neşen eksik olmasın. Ama her ekranda gördüğün pusulan olmasın.

Manifest dinleyen grup: Milyonlar peşlerinden gidiyor neye takılıyorsun? Dikkat et sen de kötüyü 'Manifestliyorsun'.

Manifest’e karşı çıkan grup: Manifest değil kardeş bizim dilde dua var. Meyletmezsen bunlara Allah'ın rızası var.

Manifest dinleyen grup: Dua da ederiz elbet geri durmaz dilimiz. Biraz hayran olduk diye değişmedi halimiz.

Manifest’e karşı çıkan grup: Halin öyle bir anda değişmez zaten, ince ince işlerler ruhun duymaz, korkarım.

Manifest dinleyen grup: Korkacak bir şey yok. Biraz kız neşesi. Bizim de aklımız var bu neyin endişesi?

Manifest’e karşı çıkan grup: Benim güzel kardeşim, akıl dediğin nedir, insan bozulmak isterse aklı yön verdirir. Müziği bozuk, şekli bozuk, sahnesi bozuk. Bu kadar yamukluk içinde nasıl olur doğruluk? Alkışa göre değil, Kuran'a göre yaşa. Moda gelir de geçer güzel ahlak kalır başa. Ne haber?

Sonunda Eyüpsultan Müftülüğü'nün ‘Benim Ahlakım Projesi’nin ambleminin gözüktüğü videoda Eyüpsultan Gençlik Koordinatörlüğü'nün imzası da yer alıyor.

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Yorumlar

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Sosyal medyada kız çocuklarının görüntü vermesi ilerisi için geri dönülmez bir yıkıma sebeb olabilir. Şimdiden sosyal medyaya konulan videolar normallestirilmesiyle ileride de yetişkin olduklarında bu tür paylaşımları yapmasına neden olacaktır. Sonra genç kizlar sürekli video çekip paylaması bu paylaşımlar userinden bazı olayların gelişmesi vs.
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