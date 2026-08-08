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Birden fazla banka hesabı olanlar yandı! Binlerce liranız bir gecede buhar olabilir

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Birden fazla banka hesabı olanlar yandı! Binlerce liranız bir gecede buhar olabilir

Farkında olmadan açık bırakılan ve uzun süredir kullanılmayan atıl banka hesapları, hem kişisel güvenlik hem de aile bütçesi için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ederken, uzmanlar, siber korsanların IBAN kiralama ve yasadışı para trafiği için bu hesapları hedef aldığını belirterek acil sadeleşme çağrısı yaptı. Unutulan küçük bakiyelerin eksi bakiye borçlarına dönüşerek KKB risk notunu düşürdüğü ve kart aidatlarıyla cepleri yaktığı vurgulandı.

#1
Foto - Birden fazla banka hesabı olanlar yandı! Binlerce liranız bir gecede buhar olabilir

Günümüzde hemen herkes farklı sebeplerle birden fazla bankada hesap açıyor. Maaş promosyonları, kredi başvuruları, eski iş yerleri veya dijital bankacılık kampanyaları derken, kullanmadığımız onlarca vadesiz hesap ve kredi kartı finansal hayatımızın sessiz birer parçasına dönüşüyor. Uzmanlar ise lullanılmayan banka hesapları için uyarılarda bulunuyor. Aktif olarak kontrol edilmeyen banka hesapları, siber korsanlar ve dolandırıcılar için adeta biçilmiş kaftan. Düzenli olarak mobil bankacılık uygulamasına girip bakmadığınız bir hesapta gerçekleşen şüpheli bir işlem veya yetkisiz para transferi haftalarca, hatta aylarca fark edilemeyebiliyor.

#2
Foto - Birden fazla banka hesabı olanlar yandı! Binlerce liranız bir gecede buhar olabilir

Bunun yanı sıra, kullanılmayan hesaplara bağlı eski şifrelerin ve güncellenmemiş iletişim bilgilerinin sızdırılması durumunda kimlik hırsızlığı riski katlanıyor. Kötü niyetli kişiler, bu atıl hesapları "IBAN kiralama" veya yasadışı para trafiğinde "ara durak" olarak kullanabiliyor. Hesabın asıl sahibi ise ancak adli bir soruşturma başlatıldığında durumdan haberdar oluyor. Finansal kontrolün kaybolması, atıl hesapların bir diğer büyük olumsuzluğu. Farklı bankalarda unutulan 50 TL, 100 TL gibi küçük bakiyeler bir araya geldiğinde ciddi bir birikim oluştursa da, nemalandırılmadığı için enflasyon karşısında eriyip gidiyor. Uzmanlar bu durumu "atıl kalan nakdin fırsat maliyeti" olarak tanımlıyor.

#3
Foto - Birden fazla banka hesabı olanlar yandı! Binlerce liranız bir gecede buhar olabilir

Daha da tehlikelisi, unutulan bir hesaba bağlı otomatik ödeme talimatlarının oluşturduğu borç spirali. Hesabınızda bakiye kalmadığında sistem otomatik olarak eksi bakiyeye (KMH/Avans Hesap) geçerek yüksek faiz işletmeye başlar. Zamanında ödenmeyen bu küçük tutarlar, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) risk notunuzun düşmesine ve gelecekteki kredi başvurularınızın reddedilmesine yol açabilir. Kullanılmayan banka hesaplarının yanında genellikle unutulmuş kredi kartları da bulunur. Çekmecenin bir köşesinde duran ve yıllardır hiç kullanılmayan bir kart bile, bankanın politikasına göre yıllık kart aidatı basılmasına neden olabilir. Borç ekstresi e-postası veya SMS'i gözden kaçtığında ise bu masraf katlanarak gecikme faizine ve takibe kadar uzanan bir bürokratik krize dönüşebilir.

#4
Foto - Birden fazla banka hesabı olanlar yandı! Binlerce liranız bir gecede buhar olabilir

Adres, telefon veya e-posta adresi değiştirdiğinizde aktif kullandığınız bankaları güncellerken atıl hesapların olduğu bankaları unutmanız gayet doğaldır. Ancak bu durum, resmi tebligatların ve kritik güvenlik uyarılarının yanlış adreslere gitmesine neden olur. İlerleyen süreçte tüm bu hesapları kapatmak istediğinizde ise şubeler arası mekik dokumak ve uzun müşteri hizmetleri telefonlarıyla boğuşmak zorunda kalabilirsiniz.

#5
Foto - Birden fazla banka hesabı olanlar yandı! Binlerce liranız bir gecede buhar olabilir

Hesap dökümü çıkarın: e-Devlet veya Türkiye Bankalar Birliği sistemleri üzerinden adınıza kayıtlı tüm aktif banka hesaplarını ve borç durumlarını listeleyin. Kapatma talebi oluşturun: Aktif kullanmadığınız, maaş veya konut kredisi bağlamı olmayan vadesiz hesapları mobil uygulama veya müşteri hizmetleri aracılığıyla derhal kapatın. Bakiyeleri tek bir merkezde toplayın: Farklı bankalarda unutulmuş küçük tutarları ana hesabınıza transfer ederek paranızın atıl kalmasını önleyin.

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