Birden fazla banka hesabı olanlar yandı! Binlerce liranız bir gecede buhar olabilir
Farkında olmadan açık bırakılan ve uzun süredir kullanılmayan atıl banka hesapları, hem kişisel güvenlik hem de aile bütçesi için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ederken, uzmanlar, siber korsanların IBAN kiralama ve yasadışı para trafiği için bu hesapları hedef aldığını belirterek acil sadeleşme çağrısı yaptı. Unutulan küçük bakiyelerin eksi bakiye borçlarına dönüşerek KKB risk notunu düşürdüğü ve kart aidatlarıyla cepleri yaktığı vurgulandı.