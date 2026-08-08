Birden fazla banka hesabı olanlar yandı! Binlerce liranız bir gecede buhar olabilir

Daha da tehlikelisi, unutulan bir hesaba bağlı otomatik ödeme talimatlarının oluşturduğu borç spirali. Hesabınızda bakiye kalmadığında sistem otomatik olarak eksi bakiyeye (KMH/Avans Hesap) geçerek yüksek faiz işletmeye başlar. Zamanında ödenmeyen bu küçük tutarlar, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) risk notunuzun düşmesine ve gelecekteki kredi başvurularınızın reddedilmesine yol açabilir. Kullanılmayan banka hesaplarının yanında genellikle unutulmuş kredi kartları da bulunur. Çekmecenin bir köşesinde duran ve yıllardır hiç kullanılmayan bir kart bile, bankanın politikasına göre yıllık kart aidatı basılmasına neden olabilir. Borç ekstresi e-postası veya SMS'i gözden kaçtığında ise bu masraf katlanarak gecikme faizine ve takibe kadar uzanan bir bürokratik krize dönüşebilir.