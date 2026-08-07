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Gündem Bu resmen terör! Taksicilerin skandal eylem hazırlığı ifşa oldu!
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Bu resmen terör! Taksicilerin skandal eylem hazırlığı ifşa oldu!

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Bu resmen terör! Taksicilerin skandal eylem hazırlığı ifşa oldu!

İstanbul’da taleplerini ve sıkıntılarını gündeme getirmek amacıyla eylem hazırlığına girişen bir grup taksicinin, kendi aralarındaki görüşmeler ifşa oldu. Skandal ifadelerin yer aldığı konuşmalarda köprülerin kapatılması ve araçların yakılması gibi aşırı eylem planları dikkat çekti.

İstanbul’da taleplerini ve sıkıntılarını gündeme getirmek amacıyla eylem hazırlığına girişen bir grup taksicinin, kendi aralarındaki görüşmeler ifşa oldu. Skandal ifadelerin yer aldığı konuşmalarda köprülerin kapatılması ve araçların yakılması gibi aşırı eylem planları dikkat çekti.

İstanbul ulaşımında sular durulmuyor. Son dönemde yaşadıkları sorunlar ve talepleri doğrultusunda seslerini duyurmaya çalışan bir grup taksicinin eylem hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Ancak eylemin detaylarına ilişkin sızan konuşmalar, görenleri ve dinleyenleri hayrete düşürdü.

TAKSİCİLERİN SKANDAL EYLEMİ İFŞA OLDU

Gruplar arasında gerçekleşen görüşmelerde taksicilerin, İstanbul trafiğinin en hassas noktalarını kilitmeyi hedefledikleri görüldü. Paylaşılan ifadelerde, özellikle Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı yolları ile Boğaz köprülerinin kapatılması fikri ön plana çıktı.

 

'ARABALARI ATEŞE VERİCEĞİZ'

Eylemin dozunu artırmak isteyen bazı taksicilerin sarf ettiği sözler ise adeta skandal boyutuna ulaştı. Görüşmelerde yer alan "Gerekirse arabaları ateşe vereceğiz, sesimizi ancak böyle duyururuz" şeklindeki radikal ifadeler, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Ses kaydının görüntüsüne yansıyan konuşmalar şu şekilde;

"Bu işin tek bir çözümü var, havalimanı yolunu, birinci, ikinci ve üçüncü köprüyü adam gibi kapatırsak 15 dakika sonra bu sonuçlanmış olur"

"Şimdi eylemse eylem, kontak kapatmaysa kontak kapatma. Arabaları yakmaksa arabaları yakmak"

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Yorumlar

Doğan

Eceli gelen it cami duvarına işer…..,,!

İ. Keskin

Kolayı seçip kriminalize etmekle mesuliyet bitmiyor. Konuşup çözmeye üşenirseniz, toplum yavaş yavaş olmadık işlere yönelir. Acil bir 'İstikrar Programı', lütfen.
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