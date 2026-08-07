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Gündem MASAK raporlarında bir bir ortaya çıktı: Veli'nin ağabeyinden şüpheli para transferleri
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MASAK raporlarında bir bir ortaya çıktı: Veli'nin ağabeyinden şüpheli para transferleri

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MASAK raporlarında bir bir ortaya çıktı: Veli'nin ağabeyinden şüpheli para transferleri

İzmir Büyükşehir Belediyesine ilişkin yürütülen ihaleye fesat karıştırma, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba’nın, MASAK raporlarına yansıyan milyonluk şüpheli para transferleri ortaya çıktı.

Hür Ağbaba’nın MASAK Raporunda Öne Çıkan Bazı Yeni Tespitler:

Yeni Parti Malatya Milletvekili kardeşi Veli Ağbaba’ya 4.193.001 T + 1.398.700 TL = 6.328.700 TL gönderdi.

Tutuklu Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis II. Başkanvekili Emre Doğan’a 200 bin TL gönderdi.

Tutuklu Ahmet Can Ağbaba’ya 2.989.948 TL gönderdi, 1.745.400 TL aldı.

Veli Ağbaba’nın tutuklu şoförü Gaffar Çiçek’e 395.000 TL gönderdi, 37.500 TL aldı.

Veli Ağbaba’nın yeğeni, Eski İzmir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Nermin Özgül’den 500 bin TL aldı.

Veli Ağbaba’nın oğlu Efe Ağbaba’ya 447.500 TL gönderdi.

Bir inşaat şirketinde çalışan Mehmet Fatih Güven’e 20 bin TL gönderdi, 95 bin TL aldı.

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Yorumlar

hasel

Zengin işini AŞIRIR.Fakir düz yolda ŞAŞIRIR.Hikayesine dönmesin.Yaptıkları belli.Biri vekil değil,REZİL.Ötekisinin de ondan farklı durumu yok.Bu ülkede Demokrasi ve Adalet varsa,hemen tutuklanmaları gerekiyor.Yoksa,ADLİ KONTROL ucubesi ile çıkarmayasınız. O zaman ülkemizin güzelliği biter.Bu ülkede yaşanmaz derim.
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