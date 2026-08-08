Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı operasyonu: Gözlerini kararttılar, 60 milyon Euro’luk dev teklif yolda
Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Premier Lig devlerinden Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Çok yönlü hücum özellikleriyle dikkat çeken 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertlilerin yoğun bir mesai harcadığı ifade edildi. Arsenal’in ise dünya çapındaki oyuncu için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü.