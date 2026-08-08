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Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı operasyonu: Gözlerini kararttılar, 60 milyon Euro’luk dev teklif yolda

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı operasyonu: Gözlerini kararttılar, 60 milyon Euro’luk dev teklif yolda

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Premier Lig devlerinden Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli’yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Çok yönlü hücum özellikleriyle dikkat çeken 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertlilerin yoğun bir mesai harcadığı ifade edildi. Arsenal’in ise dünya çapındaki oyuncu için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ileri sürüldü.

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Foto - Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı operasyonu: Gözlerini kararttılar, 60 milyon Euro’luk dev teklif yolda

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli için girişimlerde bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertli kulübün, 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.

#2
Foto - Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı operasyonu: Gözlerini kararttılar, 60 milyon Euro’luk dev teklif yolda

Gabriel Martinelli'nin kanatların yanı sıra 9 ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilmesi, teknik heyetin oyuncuya yönelik ilgisini artıran başlıca etkenler arasında gösterildi. Fenerbahçe'nin hücum hattında birden fazla bölgede görev yapabilen Martinelli'yi kadrosuna katarak alternatiflerini artırmayı hedeflediği belirtildi.

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Foto - Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı operasyonu: Gözlerini kararttılar, 60 milyon Euro’luk dev teklif yolda

Arsenal'in Brezilyalı futbolcu için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Martinelli'nin transferinin gerçekleşmesi halinde, bu hamlenin Fenerbahçe tarihinin en yüksek maliyetli transferlerinden biri olabileceği aktarıldı.

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Foto - Fenerbahçe’den yılın transfer çalımı operasyonu: Gözlerini kararttılar, 60 milyon Euro’luk dev teklif yolda

Gabriel Martinelli, profesyonel futbol kariyerine Brezilya temsilcisi Ituano'da başladı. Brezilyalı futbolcu, 2019 yılında 7 milyon 100 bin euro bonservis bedeli karşılığında Arsenal'e transfer oldu. Martinelli, Brezilya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 27 karşılaşmada görev yaptı ve 5 gol kaydetti.

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