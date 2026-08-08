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Gündem 8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonunda 10 gözaltı
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8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonunda 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
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8 ilde siber zorbalık ve şantaj operasyonunda 10 gözaltı

Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, mesajlaşma uygulaması Telegram ve benzeri dijital platformlarda "C47" ve "C99" kod isimleriyle örgütlenen, illegal sorgu panelleri üzerinden siber zorbalık, şantaj ve taciz odaklı kapalı gruplar oluşturan şebeke tespit edildi.

Yürütülen çalışma sonucu şüphelilerin, 15 Ekim 2024'te Van Gölü kıyısında cesedi bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, 31 Ağustos 2025'te Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde otomobilde tabancayla öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar ile 15 Mayıs 2023'te Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 kişi tarafından darbedilen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden lise öğrencisi Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehdit ile şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri saptandı.

Haklarında "tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri hile ile çalma" suçlarından işlem başlatılan zanlılara yönelik Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

 

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