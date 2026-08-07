İran hepsini sergiledi! ABD-İsrail’e vurulan darbenin en net görüntüsü

İran devlet medyası, İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen ABD MQ-9 Reaper ve İsrail Hermes 900 İHA'ları ve savaş uçaklarının kalıntılarını içeren bir deponun görüntülerini yayımladı.

Yeraltında olduğu ifade edilen depodaki görüntülerde, "yeni hava savunma sistemleri" tarafından düşürüldüğü belirtilen ve seri numarası 923 olan, büyük ölçüde sağlam olduğu görülen İsrail'e ait Hermes-900 tipi İHA dikkati çekti.

Görüntülerde, savaşın başlamasından bu yana düşürülen ABD'ye ait çok sayıda MQ-9 Reaper İHA'nın enkazı, C-130 Hercules askeri kargo uçağının bir parçası, düşürülen bir savaş uçağının kokpit kalıntıları ve çok sayıda İHA'nın enkazı da yer aldı.