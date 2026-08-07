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Dünya İran hepsini sergiledi! ABD-İsrail’e vurulan darbenin en net görüntüsü
Dünya

İran hepsini sergiledi! ABD-İsrail’e vurulan darbenin en net görüntüsü

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş sırasında düşürdüğü ABD ve İsrail'e ait uçaklar ve insansız hava araçlarının (İHA) kalıntılarını sergiledi. Paylaşılan görüntülerde, "yeni hava savunma sistemleri" tarafından düşürülen seri numarası 923 olan ve büyük ölçüde sağlam bir İsrail Hermes-900 İHA dikkati çekti.

İran devlet medyası, İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülen ABD MQ-9 Reaper ve İsrail Hermes 900 İHA'ları ve savaş uçaklarının kalıntılarını içeren bir deponun görüntülerini yayımladı.

Yeraltında olduğu ifade edilen depodaki görüntülerde, "yeni hava savunma sistemleri" tarafından düşürüldüğü belirtilen ve seri numarası 923 olan, büyük ölçüde sağlam olduğu görülen İsrail'e ait Hermes-900 tipi İHA dikkati çekti.

Görüntülerde, savaşın başlamasından bu yana düşürülen ABD'ye ait çok sayıda MQ-9 Reaper İHA'nın enkazı, C-130 Hercules askeri kargo uçağının bir parçası, düşürülen bir savaş uçağının kokpit kalıntıları ve çok sayıda İHA'nın enkazı da yer aldı.

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Yorumlar

Recep Aydın / Sosyal Bilimci

Kibirleri Tahran'da Çakıldı: ABD-İsrail’in Ölüm Makineleri Artık Birer Hurda! Yıllardır Orta Doğu halklarının kanı üzerinden "teknolojik kusursuzluk" ve "görünmezlik" efsaneleri pazarlayan ABD ve onun bölgedeki tetikçisi İsrail, 28 Şubat’ta başlattıkları alçakça saldırganlığın bedelini tarihin en utanç verici askeri aşağılanmasıyla ödüyor. Tahran sokaklarında sergilenen enkazlar, Batı’nın milyarlarca dolarlık kibirli ölüm makinelerinin İran hava savunması karşısında nasıl birer teneke parçasına dönüştüğünü dünyaya ilan ediyor.Bu ibretlik teşhirin en açık kanıtı, İsrail’in göklere çıkardığı casusluk ve ölüm aygıtı Hermes-900 oldu. "Radara yakalanmaz" denilen 923 seri numaralı bu kibir abidesi, İran’ın yeni nesil hava savunma sistemleri tarafından adeta havada paçavraya çevrildi. Gövdenin büyük ölçüde sağlam olarak ele geçirilmiş olması ise Batı’nın sözde "üstün" teknolojisinin ne kadar aciz, zavallı ve savunmasız olduğunu kanıtlıyor. Elektronik sistemleri felç edilen bu emperyalist araçlar, kaçmaya bile fırsat bulamadan yere çakılmıştır.Pentagon ve Tel Aviv’deki katliam şebekesi artık şu gerçeği kabul etmek zorundadır: Dünyaya dayattığınız askeri hegemonya masalı tamamen çökmüştür. Egemen bir devletin hava sahasını kirletmeye çalışan haramiler, arkalarında sadece stratejik bir hezimet değil, küresel çapta bir fiyasko bırakmıştır. Tahran’da sergilenen o leşler, sadece düşürülen İHA’ların kalıntıları değil; ABD ve ortaklarının Orta Doğu’daki kanlı, küstah ve barbar saltanatının çöken enkazıdır!

Hakan TAŞÇI

İranın TERÖRİST İSRAİLE VE ABDYE SALDIRMASI Yetersiz etkisiz gösteriden ibaret.İ TERÖRİST İSRAİLİN VE ABDNİN saldırında İRANIN YÖNETİM KADROSU binlerce sivil ve çocuklar öldürüldü İranın saldırılarında yönetimde olan veya halktan yahudiden hiçkimse ölmedi.bir kaç bina yıkıldı onuda kısa zamanda yaparlar. GÜNDEMDEN DÜŞÜRÜLEN FİLİSTİNDE İŞGAL KATLİAM DEVAM EDİYOR..Gazzeyi ikiye bölecek bengorion kanalının yapımına başlandı ..Hürmüz körfezini kapatmak İslam ülkelerinin ticaretine engel oluyor Dünyadaki mazlum halkların petrol kiriz ile karşı karşıya getirdi Pahalılık getirdi.BÜTÜN BUNLAR TERÖRİST İSRAİLİN VE KORSAN ABDNİN İŞİNE GELİYOR.SALDIRMA BENGORİON KANALINI AÇMAK İÇİN BAHANE VE ORTAM ÜRETTİ ..ABD VE TERÖRİST İSRAİL SİLAH TEDARİK ETTİKTEN SONRA TEKRAR SALDIRACAK ABLUKA VE BOMBARDIMAN İLE İRAN HALKI MADDİ MANEVİ YÖNDEN ÇÖKERTİLİP İÇTEN BÖLÜNME PARÇALANMA SAĞLANACAK..İRANINDA İSLAM ÜLKELERİNE SALDIRMASI TİCARİ AMBARGO BÖLGESEL SAVAŞA SEBEB OLACAK
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