İYİ Parti CHP görüşmesine ilk açıklama!

Erken seçim kararı sonrasında, muhalefet kanadındaki ittifak trafiği hız kazandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında da bir görüşme gerçekleşti. İki lider olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele aldı



Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da biraraya geldi. Kamuoyuna duyurulmayan görüşmede, ittifak formülleri ve cumhurbaşkanı adayları ele alındı.



Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener, İyi Parti'nin seçime girmemesi halinde atılacak adımları da değerlendirdi. Bugün de CHP Genel Başkan YardımcısıBülent Tezcan ile Grup BaşkanvekiliÖzgür Özel, İyi Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Akşener ve kurmayları ile görülecek.



Kılıçdaroğlu, pazartesi günü ise Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelecek. Karamollaoğlu aynı gün Akşener'i de ziyaret edecek.



TEZCAN: PLANLI BİR GÖRÜŞME DEĞİLDİ



CNN Türk'te katıldığı programda Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Planlı bir görüşme değildi. Kamuoyuna o yüzden duyurulmadı. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun aynı anda İstanbul'da olması sonucu gerçekleşmiş bir görüşmeydi. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum" dedi.