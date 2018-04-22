Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İYİ Parti CHP görüşmesine ilk açıklama!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İki lider olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele aldı. CHP Sözücüsü Tezcan görüşmeye ilişkin, "Planlı bir görüşme değildi, ne kadar sürdü bilmiyorum." diye konuştu.

22 Nisan 2018 Pazar 12:44
İYİ Parti CHP görüşmesine ilk açıklama!

Erken seçim kararı sonrasında, muhalefet kanadındaki ittifak trafiği hız kazandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında da bir görüşme gerçekleşti. İki lider olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele aldı

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener İstanbul'da biraraya geldi. Kamuoyuna duyurulmayan görüşmede, ittifak formülleri ve cumhurbaşkanı adayları ele alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kılıçdaroğlu ve Akşener, İyi Parti'nin seçime girmemesi halinde atılacak adımları da değerlendirdi. Bugün de CHP Genel Başkan YardımcısıBülent Tezcan ile Grup BaşkanvekiliÖzgür Özel, İyi Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edecek. Akşener ve kurmayları ile görülecek.

Kılıçdaroğlu, pazartesi günü ise Saadet Partisi Genel BaşkanıTemel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelecek. Karamollaoğlu aynı gün Akşener'i de ziyaret edecek.

TEZCAN: PLANLI BİR GÖRÜŞME DEĞİLDİ

CNN Türk'te katıldığı programda Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, "Planlı bir görüşme değildi. Kamuoyuna o yüzden duyurulmadı. Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun aynı anda İstanbul'da olması sonucu gerçekleşmiş bir görüşmeydi. Ne kadar sürdüğünü bilmiyorum" dedi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:44
  1. İstanbul
  2. Genel Başkan Yardımcısı
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı
  5. Cumhurbaşkanlığı
  6. Grup Başkanvekili

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yolda yürüyen kadının başına köpek düştü!
    1. Yolda yürüyen kadının başına köpek..
    2. Başkandan takdir toplayan hareket
    3. Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah yanıt
    4. Fransa'da terör alarmı!
    5. Binali Yıldırım'ın o paşayla tarihi..
    6. Başbakan Yıldırım konuşuyor
    7. Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklık 8..
    8. Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama!..
    9. İYİ Parti CHP görüşmesine ilk açıklama!
    10. Çinli turistler Türkiye'de servet..
    11. "İttifak yapacaklarsa bunu millete..
    12. Dünya'nın en yaşlı insanı öldü!
    13. İşgalci zulmü devam ediyor
    14. Faik Demir: Onurumuz için sahaya çıktık
    15. Şenol Güneş o soruya cevap verdi: İlla..
    16. Borcunu ödememek için bakın ne yaptırdı!
    17. Yılmaz Vural Erdoğan'a seslendi: Bir..
    18. Pes artık! Borcunu ödememek için öyle..
    19. Ve olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi..
    20. Kaçak yapılara yeni düzenleme
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında