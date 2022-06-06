İTÜ, 1 saniyede koronavirüsü tespit edebilen kit geliştirdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı danışmanlığında, doktora öğrencisi Tuğba Çeliker ile Ege Üniversitesi'nin farklı fakülte ve bölümlerinden araştırmacılar, koronavirüse ilişkin yeni bir gelişmeye imza attı.

Cep telefonu tabanlı hızlı tanı kiti ile anlık tespit edebilmek amacıyla çalışma yapan araştırmacılar, laboratuvar ortamında prototip geliştirmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, yeni bir sentetik yöntemle floresans ve biyo uyumlu polimerik malzeme ile kağıt tabanlı bir tanı kiti tasarladı.

AA’nın haberine göre; geliştirilen sistemle koronavirüs ve varyantları, tükürükten alınan örnekle bir saniye gibi kısa sürede tespit edilebilecek.

Prof. Dr. Yusuf Yağcı, koronavirüs ve diğer varyantlarını anlık olarak tespit edebilmek için Ege Üniversitesi'nden araştırmacılarla translasyonel bir çalışma modeli başlattıklarını, bu kapsamda floresans ve biyo uyumlu polimerik malzeme ile koronavirüs varyantlarını tespit eden test sistemi geliştirdiklerini belirtti.

“Pandemi dönemlerinde hastaları hızlı test edilebilme fırsatı sağlıyor”

Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçek hastalardan alınan örnekler, bir kağıt üzerine damlatılarak floresans özellikleri sayesinde üzerine ışık tutulduğunda parlayan bir görünüm sergiliyorlar. Bu da testin pozitif çıktığını gösteriyor. Bu yöntem pandemi dönemlerinde hastaları hızlı test edilebilme fırsatı sağlıyor."

Yağcı, geliştirilen sistemi diğer solunum yolu virüslerine de entegre ederek çoklu bir test kiti tasarımını hedeflediklerini kaydetti.

“Kişiler kendileri bile bu testi yapabilecek”

Günümüzdeki PCR test sonuçlarının uzun süreler aldığını dile getiren Yağcı, şöyle devam etti:

"Geliştirilen sistem hastalar tarafından kolay bir şekilde uygulanabilecek. Kişiler kendileri bile bu testi yapabilecek. Çalışmalarda başlangıç polimeri İTÜ'de sentezlendi ve geliştirildi. Geliştirdiğimiz sistemle herhangi bir yüzey veya kağıda emdirilerek test yapabilme olanağı sağlanabiliyor.

“Farklı virüslere karşı uygulanabilme fırsatı verebilir”

Polimer vasıtasıyla o virüsün polimerle ilişkisi sonucu koronavirüs olup olmadığı çok kısa sürede ve basit bir yöntemle tespit ediliyor. Sonucu anlık olarak görebiliyoruz. Sistemin özelliği gerçek hastalardan alınan örneklerin karmaşık sistemlere gerek olmaksızın çabuk ve kolay bir şekilde test edilebilmesidir. Bu özellik gelecekte de salgın dönemlerinde farklı virüslere karşı uygulanabilme fırsatı verebilir."

"Yüzde 95 başarı elde edildi"

Prof. Dr. Yusuf Yağcı, bu kitin mevcut test sistemlerine kıyasla yeni ve uygun maliyetli bir prototip sunduğunu aktardı.

Yağcı, "Hasta örnekleri üzerinde gerçekleştirilen PCR testleriyle büyük uyum göstermiş ve yüzde 95 başarı elde edilmiştir." dedi.

Çalışma, uluslararası dergide yayınlandı Yağcı, çalışmadan elde edilen sonuçların "Microchimica Acta" adlı uluslararası bir dergide de yayınlandığını sözlerine ekledi.