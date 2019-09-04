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İTSO’dan VERBİS uyarısı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği istisna kapsamına girmeyen üyeler için kayıt süresinin 30 Eylülde sona ereceğini belirtti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:36
İTSO’dan VERBİS uyarısı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Veri Sorumluları Hakkında Yönetmelik gereği istisna kapsamına girmeyen üyeler için kayıt süresinin 30 Eylülde sona ereceğini belirtti.


İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Resmi gazetede yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Başkan Yavuz Uğurdağ, bahsi geçen kanun uyarınca belirtilen istisnaların dışında kalan üyelerin VERBİS’e kayıt mecburiyeti bulunduğunu belirtti.


Uğurdağ, kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mâlî bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzelkişi işletmelerin VERBİS’e kayıt yükümlülüklerini 30 Eylül 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde 20 bin TL ile 1 milyon TL arası idarî para cezaları uygulanacağını ifade etti.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 18.08.2018 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı ile belirlenmiştir. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü 01.10.2018 tarihinde başlatılırken, sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için de VERBİS’e kayıt yükümlülüğü 01.10.2018 tarihinde başlatılarak sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.09.2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları içinse sicile kayıt yükümlülüğü 01.01.2019 tarihinde başlatılarak sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 31.03.2020 tarihine kadar süre verilmiştir, Son olarak kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için sicile kayıt yükümlülüğü 01.04.2019 tarihinde başlatılırken sicile kayıt yaptırmaları için bu veri sorumlularına 30.06.2020 tarihine kadar süre verilmiştir. Bu kapsamda ileride oluşabilecek mağduriyetlerin önlenebilmesi, kanun ve yönetmelik hükümleri ile belirlenen idarî para cezaları ile karşı karşıya kalınmaması açısından bütün üyelerimizin ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerini incelemeleri ve sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekmektedir” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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