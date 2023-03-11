İTO’dan afet bölgelerine 220 milyon liralık yardım

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören illerde üretimin canlandırılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Üretim tekrar başlamalı

11 afet ilinin yeniden ayağa kalkmasının yolunun bu kentlerde üretimin tekrar başlamasından geçtiğini belirten Avdagiç, “Lojistiği bir sorun olarak ileri sürenler olabilir. O zaman Türkiye’nin son yıllarda kara yolu ulaşımında aldığı büyük aşamanın bir benzerinin demir yolu ile yük taşımacılığında da kat edilmesi gerekiyor. Ülkenin hızlı demir yolu ağlarıyla örülmesi ve limanlara hızlı erişimin sağlanması lojistiği sorun olmaktan çıkaracaktır. Bu da üretimin ve sanayinin ülke geneline yayılmasına zemin hazırlayacaktır” dedi.

Büyük seferberlik

Avdagiç, depremlerin ardından yürüttükleri çalışmalardan söz etti. İTO’nun Deprem Koordinasyon Merkezi’nden afet illerine 108 tır ve 8 uçakla yardımların gönderildiğini bildirdi. Avdagiç, İTO ve üyeleri tarafından bu illere şu ana kadar yapılan yardım miktarının 220 milyon liraya ulaştığını açıkladı. Acil tedarikçi gibi çalıştıklarının altını çizen Avdagiç, “İstanbul’dan yakılmaya hazır odunları kamyonlara yükleyip yola çıkardık. Acil ihtiyaç bilgisi gelince anında bölgeye talep edilen kadar oksijen tüpü gönderdik. Çadır kentlerde buzdolabı olmadığı için ürünlerin uzun süre muhafazasını sağlayan termo boxlar talep edildi. Onları yolladık. Bir bölgeden ‘Acil çadıra ihtiyaç var’ haberi gelince biz oraya hemen çadır gönderdik. Nokta atışlı ve incelikli bir çalışma yürüttük” ifadelerini kullandı.

Destantralizasyon uyarısı

Depremlerin sonuçlarının en az bir sene boyunca 11 ilde hayatı etkileyeceğini dile getiren Avdagiç, şöyle devam etti:

“Afet illerinin daha uzun süre yardıma ve özel desteklere ihtiyacı var. İş dünyası olarak yardımları, ihtiyaçlar sürdükçe devam ettirmek zorundayız. Normal hayata dönüş için daha uzun bir yolumuz olduğu tartışma götürmez bir gerçek. Bizler de yardım çalışmalarımızı bu perspektifle şekillendiriyoruz. Rutin ihtiyaç yardımlarımızı düzenli olarak uzun süre devam ettirmemiz gerekiyor. İTO olarak devletimizle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle (TOBB) koordinasyon halinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Deprem kuşağında bir ülke olmanın bize verdiği önemli bir uyarı var. O da sanayinin ve ticaretin belli merkezlerde sıkışmaması gerektiğidir. Görüyoruz ki belirli yerlerde yoğunlaşan sanayi ve ticaret, hem bölgeler arası kalkınmışlık ile refah seviyesini olumsuz etkiliyor hem de sosyoekonomik riskleri arttırıyor. Onun için Kahramanmaraş merkezli iki depremin Türkiye’nin kalkınma ve sanayileşme stratejisinde bir ‘desantralizasyon’a yol açmasını diliyorum.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Avdagiç, İTO’nun orta vadede atacağı adımlara da değindi. “Deprem illerinde bulunan insanlarımızı kalıcı konutlarına yerleştirmek, onların yanlarında olmak için başlatılan çalışmada yerimizi alıyoruz. Bunun nasıl olacağına dair yol haritasını TOBB ve devletimizin ilgili birimleriyle çizmeye çalışıyoruz” diye konuştu. Avdagiç, afet mağdurlarının barınma gereksinimlerini karşıladıklarını anlattı. Kahramanmaraş Sağlık İl Müdürlüğü’nün ihtiyacı için özel konteynerler hazırlayıp gönderdiklerini anımsattı. Ayrıca barınma konteynerleri yolladıklarını hatırlattı.

Mevzuat yenilensin

Depremle barışık bir Türkiye’nin yeniden inşa edilmesinin zorunluluk olduğunu söyleyen Avdagiç, “Yine afetlere karşı en hazırlıklı, afetler sonrasında da en hızlı ve etkili tepki veren ülke olmalıyız. Bunun için de eğitimimizi, mevzuatımızı ve bürokratik yapımızı yeniden kurgulamamız gerekiyor. Kanuna rağmen fiili durum oluşmasına asla müsaade etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Dönüşüm hızlanmalı

Ayrıca “İstanbul’un deprem riski taşıdığını unutmamalıyız” uyarısında bulunan İTO Başkanı Avdagiç, “Dönüşümün ve yeniden inşanın bir görev olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerekir. Bu yüzden devletimizin bu kapsamdaki faaliyetleri vergilendirmesinde vergi gelirini, özel sektörümüzün de bu faaliyetlerden elde edeceği kazançta kârı öncelememesi gerektiğine inanıyoruz” diye ekledi.