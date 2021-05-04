İtikaf cami yerine evde yapılır mı?
İtikafı camide yapmak zorunlu mu? İrtifak sadece cami de mi yapılır? İtikaf cami yerine evde yapılır mı? gibi sorular Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte merak ediliyor oldu. Peki evde yapıla itikafta ne yapılmalı? İtikafta ne okunur?
Diyanet İşleri Başkanlığının, itikaf ibadetinin pandemi dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde yapılmasına dönük tavside bulundu. İtikafın, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına göre, ramazan ayı içinde gerçekleşen ve "zorunlu haller dışında camiden çıkılmadan" yapılan bir ibadet olduğu hatırlatılan açıklamada, pandemi dönemindeki tam kapanma sürecinde teravih namazlarının dahi evde kılındığı şu salgın döneminde itikafın da evlerde yapılacağı diyanet tarafından tavsiye edildi.
İtikaf sadece cami de mi yapılır?
Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).
Nakşibendi büyüklerinden Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri (K.S) kendisi uyguladığı ve bizlerede tavsiye ettiği Ramazan’ın son gününü nasıl değerlendireceğine ve itikafa ilişkin şu tavsiyelerde bulundu:
Evlerimizin bir odasını mescit yapalım. Ramazanın son günleri boyunca O odaya her girişimizde itikafa niyet ederek girelim. İtikaf niyeti ile girip odanın içerisinde dünya işleriyle değilde ibadet, taat ve duayla geçirdiğimiz tüm zamanlar itikaf sayılacaktır
Evde itikafta neler yapılır?
Kuran Okuyacağız
Vakit ve Kaza Namazları kılacağız
Her gün mümkünse Tesbih Namazı ve nafile namaz kılacağız
Virdimizi çekeceğiz
Delalul Hayrat okuyacağız
Bol bol istiğfar tevbe edeceğiz.