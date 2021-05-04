  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakan duyurdu! Türksat 5A yörüngesine ulaştı
FETÖ kahraman ilan etmişti! İbrahim Tatar yakalandı!
Almanya'da bir kişiye 5 doz koronavirüs aşısı yapıldı! Adam hastanelik oldu
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İSLAM İtikaf cami yerine evde yapılır mı?
İSLAM

İtikaf cami yerine evde yapılır mı?

İtikafı camide yapmak zorunlu mu? İrtifak sadece cami de mi yapılır? İtikaf cami yerine evde yapılır mı? gibi sorular Ramazan ayının son günlerine girilmesiyle birlikte merak ediliyor oldu. Peki evde yapıla itikafta ne yapılmalı? İtikafta ne okunur?

Yeniakit Publisher
2021-05-04 10:38:00 - 2021-05-04 10:39:13
İtikaf cami yerine evde yapılır mı?

Diyanet İşleri Başkanlığının, itikaf ibadetinin pandemi dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde yapılmasına dönük tavside bulundu. İtikafın, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığına göre, ramazan ayı içinde gerçekleşen ve "zorunlu haller dışında camiden çıkılmadan" yapılan bir ibadet olduğu hatırlatılan açıklamada, pandemi dönemindeki tam kapanma sürecinde teravih namazlarının dahi evde kılındığı şu salgın döneminde itikafın da evlerde yapılacağı diyanet tarafından tavsiye edildi.

İtikaf sadece cami de mi yapılır?

Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 291).

Nakşibendi büyüklerinden Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri (K.S) kendisi uyguladığı ve bizlerede tavsiye ettiği Ramazan’ın son gününü nasıl değerlendireceğine ve itikafa ilişkin şu tavsiyelerde bulundu:

Evlerimizin bir odasını mescit yapalım. Ramazanın son günleri boyunca O odaya her girişimizde itikafa niyet ederek girelim. İtikaf niyeti ile girip odanın içerisinde dünya işleriyle değilde ibadet, taat ve duayla geçirdiğimiz tüm zamanlar itikaf sayılacaktır

Evde itikafta neler yapılır?

Kuran Okuyacağız

Vakit ve Kaza Namazları kılacağız

Her gün mümkünse Tesbih Namazı ve nafile namaz kılacağız

Virdimizi çekeceğiz 

Delalul Hayrat okuyacağız 

Bol bol istiğfar tevbe edeceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kademe' vurgusu! Altını olanlar dikkat
Ekonomi

'Kademe' vurgusu! Altını olanlar dikkat

Altını olanlar ve altın alacaklar, altın fiyatları ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. IKON Menkul, konu ile ilgili iddialarını paylaştı...
Dergilik ‘tam kapanma’da kazandırmaya devam ediyor
Teknoloji

Dergilik ‘tam kapanma’da kazandırmaya devam ediyor

Dijital yayıncılık platformu Dergilik, okurlardan ilgi görüyor.
Defne Samyeli sessiz! İğrenç medyadan 17 yaşındaki Derin Talu üzerinden 'çocuk istismarı'
Gündem

Defne Samyeli sessiz! İğrenç medyadan 17 yaşındaki Derin Talu üzerinden 'çocuk istismarı'

14 yaşından beri yaptığı müstehcen paylaşımlar nedeniyle iğrenç magazin medyası tarafından 'çocuk istismarı'na maruz bırakılan Defne Samyeli..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay