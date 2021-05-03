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İSLAM İtikaf anlamı nedir? Ramazan ayının son 10 günü neden İtikafa girilir?
İSLAM

İtikaf anlamı nedir? Ramazan ayının son 10 günü neden İtikafa girilir?

İtikaf Nedir? İtikaf neden yapılır? İtikaf, Ramazan ayının son on gününde yapılmakta. İtikafın önemli bir maksadı bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni yakalayabilmek ve itikaftayken Kadir Gecesi’ne değerlendirmektir. Peki İtikafa girmenin amacı nedir? Ramazan ayının son 10 günü neden İtikafa girilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-03 16:11:00 - 2021-05-03 16:13:10
İtikaf anlamı nedir? Ramazan ayının son 10 günü neden İtikafa girilir?

Allah Rasulü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan’ın son on günü girdiğinde gecesini ibadetle geçirirdi, ailesini de uyarırdı. İbadet için diğer zamanlardan daha fazla gayret gösterirdi.” (Müslim, İtikâf, 1). İtikâf, cemaatle namaz kılınan bir mescidde, oruçlu olarak ve itikâfa niyet ederek bulunmak demektir. Ramazan-ı Şerif’in son on gününde itikâfa girmek, Peygamberimiz s.a.v.’in yaptığı bir uygulamadır ve  hanefîlere göre sünnet-i kifayedir.

Yani bir kişinin bunu yapması o beldedeki diğer müslümanları sorumluluktan kurtardığı gibi, Cenab-ı Hakk’ın itikâf yapanın ecrini diğer belde müslümanlarına da vereceği umulur. Bununla beraber durumu müsait olanların itikâfa girmesi çok faziletli bir davranış olur. Hz. Âişe r.anha validemiz buyurmuştur ki: “Rasulullah s.a.v. ömrünün sonuna kadar bütün Ramazanların son on gününü itikâfta geçirmiştir.” (Müslim, İtikâf, 3).

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