İtikaf anlamı nedir? Ramazan ayının son 10 günü neden İtikafa girilir?

Allah Rasulü Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ramazan’ın son on günü girdiğinde gecesini ibadetle geçirirdi, ailesini de uyarırdı. İbadet için diğer zamanlardan daha fazla gayret gösterirdi.” (Müslim, İtikâf, 1). İtikâf, cemaatle namaz kılınan bir mescidde, oruçlu olarak ve itikâfa niyet ederek bulunmak demektir. Ramazan-ı Şerif’in son on gününde itikâfa girmek, Peygamberimiz s.a.v.’in yaptığı bir uygulamadır ve hanefîlere göre sünnet-i kifayedir.

Yani bir kişinin bunu yapması o beldedeki diğer müslümanları sorumluluktan kurtardığı gibi, Cenab-ı Hakk’ın itikâf yapanın ecrini diğer belde müslümanlarına da vereceği umulur. Bununla beraber durumu müsait olanların itikâfa girmesi çok faziletli bir davranış olur. Hz. Âişe r.anha validemiz buyurmuştur ki: “Rasulullah s.a.v. ömrünün sonuna kadar bütün Ramazanların son on gününü itikâfta geçirmiştir.” (Müslim, İtikâf, 3).