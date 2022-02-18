İtalyanlar Türkiye için yatırım gelişmesini duyurdu

İtalyan şirketleri, Türk ortaklarıyla üçüncü ülkelerde yatırım yapma konusunda istekli. Yapılan ankete katılanların yüzde 88'i, bir İtalyan-Türk ortaklığının üçüncü bir pazara girmesini olumlu karşılayacağını ifade etti.

Türkiye'de yatırım yapan İtalyan şirketlerinin, Türk partnerlerle beraber üçüncü ülkelerde birlikte iş yapma konusuna ciddi düzeyde olumlu yaklaştıkları ortaya çıktı.

Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezinin (CeSPI), IXE araştırma şirketine kasım - aralık 2021 döneminde yaptırdığı Türkiye'de iş yapan İtalyan şirketlerine yönelik araştırma anketinin sonuçları "İtalya-Türkiye: Asya ve Afrika'ya doğru bir köprü" başlıklı çevrim içi toplantıyla paylaşıldı.

Farklı sektörden 95 şirket temsilcisinin katıldığı ankette, İtalyan yatırımcıların Türkiye'de iş yapmaktan yüzde 79 oranında memnun olduğu belirtilirken, Türkiye'de yatırım yapılmasını diğer İtalyan şirketlerine tavsiye edenlerin oranı da yüzde 86 olarak ölçüldü.

Ankete katılanların yüzde 86'sı, Türkiye pazarını sağlam bulduğunu belirtti.

Türkiye bağlamında çalışmanın bölgedeki veya Afrika kıtasındaki diğer ülkelere erişimi kolaylaştırabileceğine inananların oranı yüzde 93 olarak ölçüldü. Yüzde 93'lük dilimde yer alanların yüzde 88'i de bir İtalyan-Türk ortaklığının üçüncü bir pazara girmesini olumlu karşılayacağını bildirdi.

Toplantıda moderatörlüğü üstlenen CeSPI Türkiye Gözlemci Koordinatörü Valeria Giannotta, İtalya ve Türkiye ilişkilerinin dostluktan daha öte derin tarihi bağ ve diplomatik ilişkilere sahip olduğunu belirterek, "Farklı sektörlerde önemli tamamlayıcı unsurlara dayanan bir ilişkiden bahsediyoruz ve bu tamamlayıcılığın çekirdeğini iş dünyası oluşturuyor." dedi.

İtalya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Piero Fassino da bu anketin iki noktayı öne çıkardığını ifade ederek, "Üzerinde birleşilen bir görüş var ki; İtalyan şirketlerinin Türkiye'yi stratejik ve güvenilir bulduğudur."

Fassino, "İtalyan şirketlerin, Türk partnerlerle beraber üçüncü ülkelerde iş yapma konusundaki isteği enteresan biçimde yüksek." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karayaka da Kovid-19 salgının yol açtığı küresel sağlık krizinin pek çok alanda etkisini gösterdiğini buna karşın Türkiye'nin ekonomik açıdan bundan az etkilendiğini ve 2021'de çift haneli büyüme beklediklerini söyledi.

İtalya'nın önemli bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Karayaka, "1600 kadar İtalyan şirketinin Türkiye'de yatırımı var. CeSPI'nin bu anketi, bizim İtalyan şirketlerine yönelik bundan sonraki faaliyetlerimiz için son derece değerli." dedi.

30 milyar dolar hedefi

Türkiye'de kısa süre önce görevine başlayan İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunduğu törende, Cumhurbaşkanı'nın iki ülke ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefinden bahsettiğini aktardı.

Marrapodi, İtalyan şirketlerinin Türkiye'deki yatırımlarıyla ilgili olarak, "Hem Ankara'da hem İstanbul'da görüştüğüm şirketlerin temsilcilerinde buradaki işleriyle alakalı son derecede tatmin olduklarını gözlemledim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük de Türkiye ve İtalya arasındaki ikili ticaret hacminin salgın sonrası dönemde tarihi rekorunu kırarak 23 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve iki ülkenin 30 milyar doları hedeflediğini belirtti.

Gücük, "İtalya, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde 2. ticaret ortağı." dedi.

Büyükelçi Gücük, bu yıl içinde hükümetlerarası zirvenin üçüncüsünü ve ayrıca Türkiye-İtalya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısını düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.