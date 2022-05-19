İtalyan analistten çarpıcı açıklama: Türkiye'nin o silahları F-35'e alternatif olabilir

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İtalyan Analist Daniele Santoro, katıldığı bir panelde Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Rusya'dan "S-400 Hava Savunma Sistemi" satın alması sonrası F-35 programından çıkartıldığının hatırlatılması üzerine Santoro şu değerlendirmelerde bulundu.

"Türklerin TCG Anadolu Gemisi bir helikopter gemisi olarak devam etmeyecek onun yerine bir drone gemisi olacak. Geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TCG Anadolu'nun 80 adet Bayraktar TB3 taşıyabileceğini duyurdu. Baykar'ın ürettiği yeni nesil insansız hava aracı sistemi, Suriye ve Libya'da gördüklerimizin yeni bir versiyonu. Elbette F-35 seviyesinde sistemler değiller. Ama Türkiye bunun bölgede karşılaşacağı çatışmaların seviyesi için yeterli olduğuna inanıyor."

(Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) / Kızılelma)

Ukrayna tarafından kullanılan Bayraktar TB2 SİHA'ların Rusya'ya karşı fark oluşturamayacağının söylendiğini ancak bu tahminlerin yanlış çıktığını dile getiren Santoro, "Görünen o ki Ruslar Ukrayna'da var olan ve oldukça iyi durumda olan bu insansız hava araçlarının kullanımı konusunda oldukça endişeli olmaya devam ediyorlar" dedi.

"Her halükarda Türkiye için F-35'e sahip olamamak bir zarar ancak işler her an değişebilir. S-400'ün Türkiye tarafından satın alınmasının kökeninde ABD'nin benzer Amerikan üretimi sistemleri satma konusundaki isteksizliği olması gerçeği de var" diyen İtalyan analist, Türkiye'nin Rusya'nın Ukrayna'daki işgal girişimini fırsata çevirip F-35 programına geri dönebileceğini iddia etti.

(Bayraktar TB3 SİHA)

"Türkiye F-35 programına geri dönebilir"

"Orta vadede Türkiye'nin F-35 programına geri kabülü kolaylaşabilir" diyen Santoro, şöyle devam etti:

"Ankara'nın hedefi de bu zaten. Çünkü ne olursa olsun TCG Anadolu için bu tarz bir uçağa sahip olmamak büyük bir kayıp. Türkiye uzun bir süre bu kombinasyona odaklanıyordu. Ancak Türklerin Bayraktar TB3'ün şuan yeterli olacağına inancı sağlam. Ayrıca prototipini gördüğümüz yeni insansız hava aracı (MİUS/Kızılelma) da cabası."

Bayraktar TB3 ve MİUS'un F-35 savaş uçaklarına alternatif olabileceğini sözlerine ekleyen Santoro, "Bunlar Türkiye'nin bölgede savaşmayı beklediği çatışmaların doğası gereği geçerli alternatifler olabilir. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki gibi düşük-orta yoğunluklu çatışmalar da yeterli olacaklardır" diye konuştu.