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Dünya İtalya'dan Ukrayna'ya destek açıklaması
Dünya

İtalya'dan Ukrayna'ya destek açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşen İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğini yineledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 19:42:00 -
İtalya'dan Ukrayna'ya destek açıklaması

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Zelenskiy'nin Ukrayna krizindeki son gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Görüşmede Draghi'nin, İtalyan hükümetinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği kararlı desteği yinelediği belirtildi.

Açıklamada, "Moskova ile bir diyalog yolunun açık tutularak, krize kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya yönelik ortak çabanın önemi paylaşıldı." ifadesi yer aldı.

Başbakanlık açıklamasında ayrıca İtalya'nın ortakları ve müttefikleriyle yürüttüğü diplomatik girişimler çerçevesinde, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun da bugün Kiev’de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile görüştüğü kaydedildi.

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