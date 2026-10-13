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Dünya İtalya'dan Karadeniz tepkisi
Dünya

İtalya'dan Karadeniz tepkisi

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İtalya'dan Karadeniz tepkisi

Avrupa'nın önde gelen ülkesi İtalya, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik İHA saldırılarını kınadı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirilen saldırıları kınadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Tajani, Bulgaristan kıyıları açıklarında Karadeniz'de ticari gemilere yönelik gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınadı.

 

Tajani, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, seyrüsefer güvenliğini, tüm bölgenin istikrarını ve küresel gıda güvenliğini tehlikeye atan, kabul edilemez bir tırmanıştır. Bulgaristan'a ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova'ya tam dayanışmamı belirtiyor, ayrıca kayıp olduğu bildirilen mürettebat üyelerinin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum."

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