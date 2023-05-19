  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Çekemeyen anten taksın

Binali Yıldırım, Sinan Oğan görüşmesinin ayrıntılarını açıkladı

Kudüs'te ırkçı sloganlar! Ellerinde İsrail bayrakları ile yürüyüş: Yıllar önceki tarihi olay tekrar hatırlandı

Ali İhsan Yavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anketi açıkladı

HÜRJET ve KIZILELMA’nın donanma versiyonu geliyor! Tarih verildi

Meksika’daki yanardağda patlamalar! Tatil kararı

Petrol şirketinden kur iddialarına yalanlama: İkili kur '+1,5 TL' açıklaması! İddialarına yanıt verdi

Can Ataklı CHP'ye ateş püskürdü: Allah belanızı versin!

Rusya'da hipersonik füzenin mimarı olan bilim insanları tutuklandı

İlk turu bilen SONAR, ikinci tur anket sonucu için tarih verdi
Dünya İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi
Dünya

İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-05-19 08:27:00 -
İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 13’e yükseldi

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.
İtalya’nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesinde geçtiğimiz çarşamba günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları sırasında daha fazla kişinini cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldiğini açıkladı.
İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle en az 20 nehir taşarken, çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Bölgede 280’e yakın heyelan meydana gelmişti. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılmış, Emilia-Romagna Özerk Hükümeti Başkanı Stefano Bonaccini, Bologna'dan 3 bin, Faenza'dan ve Ravenna'dan 5’er bin kişi olmak üzere 13 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Emilia-Romagna Grand Prix'si iptal edildi
Bu hafta sonu Imola'da yapılacak olan Formula 1 kapsamında yapılacak olan Emilia-Romagna Grand Prix'si, yakındaki Santerno Nehri’ndeki sel riski nedeniyle iptal edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23