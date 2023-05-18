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Dünya İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 11’e yükseldi
Dünya

İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 11’e yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-05-18 18:58:00 -
İtalya’daki sel felaketinde can kaybı 11’e yükseldi

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. Yerel yetkililer yaptığı açıklamada, sel felaketinde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirterek, hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiğini ifade etti. Yetkililer, cansız bedenine ulaşılan 2 kişinin 70’li yaşlarında iki çiftçi olduğunu aktardı. Arama-kurtarma çalışmalarının hala devam ettiği belirtilirken, sel nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişilerin yavaş yavaş evlerine dönebileceği aktarıldı.

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle en az 20 nehir taşarken, çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Evlerinde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılmış, Emilia-Romagna Özerk Hükümeti Başkanı Stefano Bonaccini, Bologna’dan 3 bin, Faenza’dan ve Ravenna’dan 5’er bin kişi olmak üzere 13 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

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