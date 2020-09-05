İtalya'da koronavirüs tedbirlerine protesto

İtalya'da başkent Roma'da bulunan Bocca della Verita Meydanı'nda bir araya gelen ve kendilerini "İnkarcılar" olarak isimlendiren, aşırı sağ grupların da dahil olduğu yaklaşık 2 bin kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto etti.

Burada yapılan konuşmalarda, koronavirüs önlemleri ve karantinasının açlıktan başka bir şey getirmediği ileri sürüldü.

Sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan göstericiler, sıklıkla 'özgürlük' sloganı attı.

Mitinge katılanlardan Riccardo, yaşam özgürlüğüni istediklerini söyleyerek, maskeye gerek olmadığını, virüsün artık yok olduğunu, kaybolduğunu öne sürdü.

Riccardo, artan vaka sayılarının ise çoğunun belirti göstermediğini belirterek onların sağlıklı olduklarını ileri sürdü. Bunu küresel bir oyun olarak gördüğünü söyleyen Riccardo, bunun dünya çapında bir dizayn olduğunu iddia etti.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza ise, mitingle ilgili yaptığı konuşmada, inkarcılardan oluşan böyle bir meydanı görmenin ürpermelerine neden olduğunu, kuralların esas olduğunu, sosyal mesafe ve maske kurallarına herkesin saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

İktidar ortağı Demokratik Parti'nin (PD) lideri Nicola Zingaretti de Twitter'dan böyle bir mitingin yapılmasının hata olduğunu ifade ederek inkarcıların vakit varken durdurulması gerektiğini belirtti.

Koronavirüsün inkar edilemeyeceğini ancak onunla mücadele edileceğini söyleyen Zingaretti, bütün siyasilerden bu çılgınlıkla aralarına mesafe koymalarını istedi.

Zingaretti, ölenlere, ailelerine, sağlık çalışanlarına ve İtalyanların fedakarlıklarına saygı duyulmasını talep etti.

İtalya'da son 24 saat

Ayrıcca, Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İtalya'da son 24 saatte 1695 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 16 kişi daha artarak 35 bin 534'e çıktı.

İtalya'da enfekte olan kişi sayısı ise 276 bin 338 oldu.