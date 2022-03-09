İtalya: Rus gazına bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz

İtalya Başbakanı Mario Draghi, İtalyan parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde "Başbakana sorular" oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

"AB, Ukrayna'nın işgaline birleşik biçimde, hızlı bir şekilde tepki verdi. Bu hafta içinde onaylanan yaptırımlar, G7 ve NATO müttefikleriyle birlikte, Moskova hükümetine düşmanlığı durdurması ve diplomatik yola dönmesi için mümkün olan en yüksek baskıyı yapma amacını taşıyor. Bu kararlılık, Avrupa'nın ve vatandaşlarımızın güvenliğini savunmak için gerekli olan şeydir."

"Yaptırım politikamızdan sapma gibi bir niyetimiz yok"

Draghi, Rusya'ya yönelik yaptırımların kısa süreli olmadığını dile getirdi.

"Kararlaştırdığımız, müttefiklerimizle de paylaştığımız yaptırım politikamızdan sapma gibi bir niyetimiz yok. Aynı zamanda içimizde onların sürdürülebilir olması için her şeyi yapmalıyız."

Draghi, hükümetin Ukrayna'daki krizin İtalyan ekonomisi üzerindeki etkisinin farkında olduğunu ve bu etkileri azaltmak için çalıştığını dile getirdi.

Başbakan Draghi, mevcut durumda enflasyonun arttığını, büyümenin de bundan etkilenmesinin beklendiğini vurgulayarak, ailelerin satın alma gücünü ve işletmeleri korumak konusunda kararlı olduklarını vurguladı.

"Bütçe kurallarının yeniden okunması gerektiği aşikar"

Hükümetin AB’den COVID-19 salgını sonrasındaki ekonomik toparlanma için sağlanan ulusal kurtarma fonunun uygulanmasına ve enerji maliyetlerindeki artışa dikkatle yaklaştığını söyledi.

"Bazı kuralların yeniden okunması gerektiği aşikardır. Ukrayna'daki krizden çok daha önce bütçe kurallarının yetersiz olduğunu belirttim. Bu kurallar ki son 2 yılın stratejik önceliklerini dikkate almayan kurallar. İklim, enerji, savunma, bunlar İtalya'nın ve AB'nin stratejik öncelikleri. Şimdi genel durumu yeniden düşünmek için daha fazla neden var."

İtalya Başbakanı, yenilenebilir kaynaklara yatırım yapmanın ileriye dönük tek yol olduğunu dile getirdi.

Avrupa egemenliğini, enerji alanında da göstermelidir. Enerji güvenliğine ve kaynakların çeşitlendirilmesine yüksek düzeyde özen gösteriyoruz. Rus gazına bağımlılığı hızla azaltmak için çalışıyoruz."

"2. Dünya Savaşı'ndan beri eşi görülmemiş bir insani kriz yaşanıyor"

Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşla 2. Dünya Savaşı'ndan beri eşi görülmemiş bir insani kriz yaşandığını ve AB'nin birleşik halde bu insani krizi karşıladığını vurguladı.

"8 Mart’ta 21 bin 95 Ukrayna vatandaşı, bugün ise 23 bin 872 kişi ağırlıklı olarak Slovenya sınırından olmak üzere İtalya’ya geldi. Bunların yüzde 90’ı kadın ve çocuk. Bu akış daha da artacaktır."

Öte yandan, Başbakan Draghi'nin sabah Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğü açıklandı.

İtalya Başbakanlığının açıklamasında, yarın ve cuma günü Paris'te yapılacak gayriresmi AB Konseyi öncesinde iki liderin, Ukrayna krizindeki son gelişmeleri ve bunun Avrupa ekonomisi üzerindeki sonuçlarını ele aldığı bildirildi.