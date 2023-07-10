İtalya, Libya'ya ticari uçuş ambargosunu iptal etti! 10 yıllık yasak kaldırdı: İzni verecek!

Libya Başbakanı Dibeybe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İtalya hükümeti, Libya sivil havacılığına 10 yıl önce uyguladığı yasağı kaldırma kararını bize bildirdi, böylece uçuşlar önümüzdeki Eylül ayında yeniden başlayacak. Başbakan Giorgia Meloni'ye teşekkür ediyor, ulaşım sektörünün ve bunun için oluşturulan komitenin çabalarına, bu atılımın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan herkese değer veriyorum” dedi.

Haberin detaylar:

Libya hükümeti, İtalya’nın 10 yıldır sivil uçaklara uyguladığı hava sahası yasağını kaldırdığını duyurdu. İki ülke arasında eylül ayından itibaren uçuşların başlayacağı kaydedildi.

Muammer Kaddafi’nin 2011 yılında devrilmesinin ardından kaosa sürüklenen Libya’ya birçok ülke ve Avrupa Birliği hava sahasını kapattı.

Euronews’te yer alan habere göre Libya’dan, Türkiye, Tunus, Ürdün, Mısır ve Sudan gibi ülkelere yapılan uçuşlara eylül ayından itibaren İtalya’nın da ekleneceği açıklandı.

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Libya hükümeti tarafından yapılan açıklamada İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin mevkidaşı Abdulhamid Dibeybe’yi arayarak yasağın kaldırıldığını haber verdiğini duyurdu.

İki ülkeden teknik heyetler mayıs ayında Libya havaalanlarındaki güvenlik prosedürlerinin kontrol etmişti.

Hava sahasının açılması kararı, bu kontrollerin sonuçlarının tartışıldığı toplantının ardından alındı.

Karar gereği her ülkeden bir havayolu şirketi eylül ayından itibaren karşılıklı seferlere başlayacak.

Avrupa Birliği’nin Libya’ya uyguladığı sivil havacılıkta uçuş yasağı halen sürüyor.

Libya hükümeti ile AB yetkilileri arasında bu yasağın kaldırılması için daha önce görüşmeler yapılmış ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.