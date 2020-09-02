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Dünya İtalya eski Başbakanı Berlusconi koronavirüse yakalandı
Dünya

İtalya eski Başbakanı Berlusconi koronavirüse yakalandı

İtalya eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin ölümcül koronavirüs pandemisine yakalandığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 20:38:00 -
İtalya eski Başbakanı Berlusconi koronavirüse yakalandı

Çin'in Wuhan eyaletinden tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten (Covid-19) en çok zararı gören Avrupa ülkelerinden biri olan İtalya'da yeni bir gelişme yaşandı.

Ülkenin önde gelen siyatsetçilerinden eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

83 yıl yaşında Berlusconi'nin son durumuna ilişkin henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Türkiye, İtalya'ya yardım elini uzatmıştı

Koronavirüs pandemisine karşı verilen başarılı mücadeleyle diğer ülkelerin dikkatini üzerine çeken Türkiye, İtalya'ya yardım elini uzatmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gönderilen yardım sandıklarının üzerinde İspanyolca ve İtalyanca Hazreti Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." mesajı yazılmıştı.

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