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Gündem İtalya Başbakanı Draghi'nin Erdoğan'a hakaretinin ardından Türkiye'den flaş adım!
Gündem

İtalya Başbakanı Draghi'nin Erdoğan'a hakaretinin ardından Türkiye'den flaş adım!

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakareti nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 22:57:00 - 2021-04-08 23:31:47
İtalya Başbakanı Draghi'nin Erdoğan'a hakaretinin ardından Türkiye'den flaş adım!

Yetkililerden alınan bilgiye göre, İtalyan Büyükelçi Gaiani, Avrupa Birliği (AB) başkanlarının Türkiye ziyareti sırasında basına yansıyan protokol mevzusuna ilişkin, İtalya Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

"Kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise tepkisini "İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi Sayın Cumhurbaşkanımızı kastederek söylediği talihsiz sözlerinden dolayı kınıyoruz. Sayın Draghi, bizden diktatör çıkmaz! Eğer diktatör görmek istiyorsanız tarihinize bakın, Mussolini'ye bakın." ifadeleriyle gösterdi.

"Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şunları söyledi:

"İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin Sn Cumhurbaşkanımız için kullandığı hadsiz ifadeyi şiddetle kınıyoruz. Türk-İtalyan ilişkilerinin derinliğini yansıtmayan bu açıklamayı esefle karşılıyoruz. AB Konseyi Başkanı’nın protokol heyeti ile AB Komisyonu Başkanı’nın protokol heyeti arasındaki anlaşmazlığı Türkiye’ye yansıtanlar siyasi cehaletle konuşmaktadır. Türkiye diplomasi devletidir. Herkese saygıyla davranan bir geleneğe sahiptir. İtalya Başbakanı bunu öğrenmelidir. Diktatörlük ve faşizm bizim kültürümüze ait kavramlar değildir. Bizden çıkmamıştır. Kendi tarihini unutanlar başkalarını tarif etmeye kalkmasınlar. Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeleri aynen iade ediyoruz."

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Yorumlar

Nur

Adama bak hoooşt diyecem ama köpeğe hakaret olur 
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X emmi

Aman ne büyük iş. Kınamış. Efendi ver mahkemeye.  
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