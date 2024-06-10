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Ekonomi İsviçreli Saat Markası EBEL; Saat&Saat Farkıyla Türkiye’de!
Ekonomi

İsviçreli Saat Markası EBEL; Saat&Saat Farkıyla Türkiye’de!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 17:26:00 -
İsviçreli Saat Markası EBEL; Saat&Saat Farkıyla Türkiye’de!

Güzelliği fonksiyonla buluşturan dünyaca ünlü marka EBEL, Saat&Saat’in 30 yıllık deneyimiyle, Six Senses Kocataş Mansions’da Türkiye’ye gelişini kutladı.

1911 yılında Eugéne Blum ve Alice Lévy tarafından kurulan EBEL, saat tasarımında yenilik ve mükemmellik tutkusunu her zaman odağında tutuyor. Teknik mükemmelliği ve estetik tasarımı, cesur ve zamansız modelleriyle birleştiren marka; kuruluşundan bu yana temel değerlerine sadık kalarak kaliteli İsviçre saatleri üretiyor. EBEL, saatlerinin işleyişinin taklit edilemez görünümü ve kusursuzluğu için en yüksek standartları oluşturarak güzellik ve işlevi bu standartlarla birleştiriyor. 

Yüzyılı aşkın süredir lüks, zarafet ve duygusallığı temel alan EBEL’in Türkiye distribütörlüğünü alan Saat&Saat, 30’dan fazla saat ve takı markasının ardından portfüyüne bu özel markayı da kattığını duyurmak adına Six Senses Kocataş Mansions’da bir davet düzenledi. EBEL’in özenle hazırlanan tanıtım daveti moda, cemiyet ve basın dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti.


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