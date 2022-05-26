İsviçreli ilaç şirketi, maymun çiçeği virüsüne el attı

Roche’nin yan kuruluşu olan TIB Molbiol, son günlerde artan maymun çiçeği vakaları nedeniyle böyle bir çalışma yaptıklarını açıkladı.

Roche Teşhis Departmanı Müdürü, “Roche, maymun çiçeği enfeksiyonunu tespit etmek ve yayılmasını izlemek için hızlı bir şekilde bir dizi testler geliştirdi” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 22 Mayıs tarihinden itibaren 16 ülkede 250’den fazla vaka kaydedildiğini, vakaların atipik olduğunu ve virüsün yayılmasının endemik olmayan ülkelerde durdurulabileceğini belirtti.

Roche tarafından geliştirilen testler, genel kullanım için geliştirilmedi ancak birçok ülkede araştırma amaçlı kullanılabilecek.

WHO, hastalığın testler ile tespit edilebileceğini ve teşhis için yaralardan veya yaraların oluşturduğu sıvılardan süprüntü alınacağını belirtti.

Maymun çiçeği, çiçek hastalığı ile aynı aileden geliyor. Ancak daha hafif semptomlara sahip. Çoğu hastada ateş, vücut ağrısı ve yorgunluk görülebilir. Hastalığı daha şiddetli geçiren kişilerin ellerinde veya yüzlerinde çıkan yaralar vücutlarında başka yerlere yayılabiliyor.

Çiçek hastalığı 1980’de yeryüzünden silinmiş olsa bile maymun çiçeği Afrika’nın bazı bölgelerinde tesadüfi bir şekilde görülebiliyor.

ABD, 2003 yılının sonbaharında maymun çiçeği vakalarının görüldüğünü açıklayarak Afrika kıtası dışında enfeksiyonun görüldüğü ilk ülke oldu. Çiçek hastalığına yakalanan ABD’lilerin, Afrika’dan ithal edilen kemirgen ve virüs ile enfekte olmuş evcil köpekleriyle temas ettiği düşünülüyor.