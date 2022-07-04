  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İsviçre'de enflasyon rekor kırdı
Dünya

İsviçre'de enflasyon rekor kırdı

İsviçre'de enflasyon Haziran ayında son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İsviçre Merkez Bankası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin enflasyonun ivmelenmesindeki en büyük faktör olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 21:46:00 -
İsviçre'de enflasyon rekor kırdı

İsviçre'de enflasyon, Haziran'da Mayıs ayındaki yüzde 2.9 seviyesinden yüzde 3.4'e çıkarak İsviçre Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede AB uyumlu enflasyon ise yüzde 3.2 oldu.

İsviçre Merkez Bankası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin enflasyonun ivmelenmesindeki en büyük faktör olduğuna vurgu yaptı.

Banka, artan enflasyonist baskılar nedeniyle 2 hafta önce sürpriz biçimde faizlerde artışa giderek eksi yüzde 0,25'e yükseltmişti. Başkan Thomas Jordan enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğini ve gerekirse bir faiz artışı daha olabileceğini belirtmişti.

Bankanın bu sene için enflasyon tahmini yüzde 2,8, gelecek sene için yüzde 1,9, 2024 için yüzde 1,6 seviyesinde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23