İsviçre'de enflasyon rekor kırdı
İsviçre'de enflasyon Haziran ayında son 30 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İsviçre Merkez Bankası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin enflasyonun ivmelenmesindeki en büyük faktör olduğunu belirtti.
İsviçre'de enflasyon, Haziran'da Mayıs ayındaki yüzde 2.9 seviyesinden yüzde 3.4'e çıkarak İsviçre Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin üzerinde gerçekleşti. Ülkede AB uyumlu enflasyon ise yüzde 3.2 oldu.
İsviçre Merkez Bankası, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin enflasyonun ivmelenmesindeki en büyük faktör olduğuna vurgu yaptı.
Banka, artan enflasyonist baskılar nedeniyle 2 hafta önce sürpriz biçimde faizlerde artışa giderek eksi yüzde 0,25'e yükseltmişti. Başkan Thomas Jordan enflasyonist baskıların yüksek kalmaya devam ettiğini ve gerekirse bir faiz artışı daha olabileceğini belirtmişti.
Bankanın bu sene için enflasyon tahmini yüzde 2,8, gelecek sene için yüzde 1,9, 2024 için yüzde 1,6 seviyesinde.