İsviçre Merkez Bankası'ndan 15 yıl sonra bir ilk!

İsviçre Merkez Bankası(SNB), piyasaların beklemediği bir kararla parasal sıkılaştırmaya gitti ve faiz oranını 50 baz puan artırdı. Bu son 15 yılda yapılan ilk faiz artırımı oldu

SNB'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde -0,75'ten yüzde -0,25'e çıkarıldı. Piyasaların beklentisi faizlerde bir değişikliğe gidilmeyeceği yönündeydi.

SNB son 25 toplantısında faizi yüzde -0,75 seviyesinde tutmuştu.

Eylül 2007'den bu yana yapılan bu ilk faiz artırımının ardından yapılan açıklamada, para politikasını sıkılaştırmanın amacının enflasyonun İsviçre'de mal ve hizmetlere daha geniş şekilde yayılmasının engellenmesi olduğu ifade edildi.

Öngörülebilir gelecekte politika faizinin daha fazla artırılmasının gerekli olması olasılığının dışlanamayacağını belirten SNB, döviz piyasasında da aktif olmaya istekli olduklarını vurguladı.

Yüzde 2,0 hedefleyen İsviçre'de enflasyon yıllık yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyor.