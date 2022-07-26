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Ekonomi İsviçre bankasından, Avrupa için kötü senaryo!
Ekonomi

İsviçre bankasından, Avrupa için kötü senaryo!

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, Euro Bölgesi'nin 2022'de daralmasını bekliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 14:13:00 -
İsviçre bankasından, Avrupa için kötü senaryo!

İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, Euro Bölgesi'nin 2022'de daralmasını bekliyor.

Credit Suisse, Euro Bölgesi'nin 2022 üçüncü çeyrek ile 2023 ilk çeyrek arasında negatif bir GSYH büyümesi ile karşı karşıya kalacağını öngördü.

Euro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılında daralacağını tahmin eden Credit Suisse, 2022 için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,7'den yüzde -0,2'le indirdi.

Banka, 2022 yılında Euro Bölgesi üyeleri içinde en büyük daralmanın Almanya ve İtalya'da görüleceğini tahmin etti.

Credit Suisse, Euro Bölgesi için 2023 yılı GSYHN büyüme tahminini ise ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e düşürdü.

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