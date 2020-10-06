  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İsveç Sol Parti Başkanı Sjöstedt'dan HDP'ye ziyaret
Aktüel

İsveç Sol Parti Başkanı Sjöstedt'dan HDP'ye ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-06 18:05:44 -
İsveç Sol Parti Başkanı Sjöstedt'dan HDP'ye ziyaret

ANKARA (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İsveç Sol Parti Başkanı Jonas Sjöstedt başkanlığındaki heyet ile görüştü.

Parti genel merkezindeki görüşme sonrasında Buldan, Sjöstedt ile ortak basın açıklaması yaptı.

Buldan, "Son dönemde partimizin yaşadığı hukuksuz ve haksız operasyonlara karşı bir dayanışma gösterdiklerini bize ilettiler. Açıkçası bu dayanışmadan büyük bir güç aldığımızı, moral aldığımızı özellikle ifade etmek isterim." diye konuştu.

Buldan, bu dayanışmanın büyüyerek ve gelişerek devam etmesini istediklerini söyledi.

Türkiye ziyaretinde kendisine iki milletvekilinin de eşlik ettiğini söyleyen Sjöstedt ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin hem Selahattin Demirtaş hem de diğer siyasi tutukluluların özgürlüğü hakkında verdiği kararların gereğinin yerine getirilmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye'ye küresel düzeyde ilginin varlığına işaret eden Sjöstedt, "Onun için ilerici güçler olarak ısrarla tekrar tekrar gelmeye, dayanışmamızı göstermeye devam edeceğiz. HDP, bizim için çok önemli. Onlarla önümüzdeki dönemde bu dayanışmamızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanada ambargosu sonrası müjde! Türkiye seri üretimine başlıyor
Teknoloji

Kanada ambargosu sonrası müjde! Türkiye seri üretimine başlıyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİHA'larda kullanılan CATS kameralarının yerli olarak seri üretimine başlanacağının müjdesini verdi...
Kaftancıoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtan çıkış!
Siyaset

Kaftancıoğlu'ndan CHP'lileri çıldırtan çıkış! "Erken seçim isteyemeyiz, çünkü..."

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Atatürk" yerine "Mustafa Kemal" ifadesini kullandığı Taksim Toplantısı'nda, partisinin erke..
Türkiye'de koronavirüste o dönem sona erdi! İstanbul ve Marmara için kritik hafta
Korona Virüs

Türkiye'de koronavirüste o dönem sona erdi! İstanbul ve Marmara için kritik hafta

Koronavirüse ilişkin yapılan son değerlendirmelerle salgının yaz göçünün tamamlandığı, bundan sonra vakaların "yerinde bulaş" olarak nitelen..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay