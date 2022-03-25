  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor İsveç Çekya'yı uzatmada eledi
Spor

İsveç Çekya'yı uzatmada eledi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda İsveç, Çekya'yı 110. dakikada Robin Quaison'un attığı golle1-0 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 03:44:00 -
İsveç Çekya'yı uzatmada eledi

İsveç'in başkenti Stockholm'de yer alan Friends Arena'da İsveç, Çekya'yı ağırladı.

Maçın ilk yarısı ve normal süresinin golsüz eşitlikle sonuçlanmasının ardından uzatma devresine geçildi.

Uzatma devresinin ilk bölümünde de iki takım üstünlük golününü bulamazken, ikinci uzatma devresinde İsveç, 110. dakikada Robin Quaison'un golüyle öne geçti.

Kalan bölümde üstünlüğünü korumayı başaran İsveç, rakibini mağlup ederek bir üst tura yükselen takım oldu.

Play-off turu finalinde İsveç, Polonya ile 29 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak.

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'nın uluslararası maçlardan men edilmesiyle final turuna yükselmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay