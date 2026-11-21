TAYFUN CİVELEK/İSTANBUL



İstanbul İmam Hatipliler Derneği (İSTİMDER) tarafından, İmam Hatip davasının 75. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programı, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’nda, Ökten’in kabri başında gerçekleştirilecek.



İmam hatip okullarının kuruluş ve gelişim sürecinde önemli bir mücadele ortaya koyan Mahmut Celaleddin Ökten, ilim ve irfan yolunda gösterdiği azim, fedakârlık ve kararlılıkla Türk eğitim tarihinde önemli bir iz bıraktı. İmam hatip nesillerinin yetişmesine öncülük eden Ökten’in eğitim mirası, aradan geçen yıllara rağmen önemini korumaya devam ediyor.



Gençlerin ve imam hatip camiasından isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek programda, Celaleddin Hoca’nın hayatı, eğitim mücadelesi ve imam hatip okullarına kazandırdığı değerler bir kez daha hatırlanacak.



İSTİMDER, anlamlı anma programına basın mensuplarını, imam hatip camiasını ve tüm gönül dostlarını davet etti.