İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Meclisi’nde gerçekleştirdiği 2027 yılı bütçe sunumunda belediyenin mali yönetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu döneminde en çok SGK borcu bulunan İBB’nin artık vergi ve SGK borcu kalmadığının altını çizen Aslan, “Sadece 3,8 milyar dolar mali borçla aldığımız belediyenin durumunu şimdi bir anlatayım, izin verin. İzin verin arkadaşlar. Biz ne yaptık bugün? Vergi borcumuz var mı devlete? Yok. SGK borcumuz var mı? Yok. 2027 yılında ödeyeceğimiz tahvilin parasını bankamıza koyduk mu? Koyduk. Kimseye bir borcumuz var mı? Yok. Alacağımız var mı? Var. Belediye nasıl yönetilir? Böyle yönetilir.”

BELEDİYE BATIKTI

Aslan, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Bir şehir nasıl ayağa kaldırılır, bir belediye batık belediye halinden nasıl borcunu ödemiş ve dünyanın peşinde koştuğu bir belediye haline gelir, onu anlatacağım. İzin verin. Ben bunu yapmadım, ben başarmadım. Hep beraber başardık. Bu başarı size ait.”

Aslan’ın sözleri, ‘nimet nimet’ diyerek İstanbul’u haraca bağladığı ortaya çıkınca yolsuzluktan tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun başkanlık dönemine gönderme olarak değerlendirildi.