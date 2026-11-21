Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Fatih Altaylı’nın muhalif seçmenin yaşadığı hayal kırıklıklarına ilişkin değerlendirmelerini köşesine taşıdı. Muhalefette yaşanan gelişmeleri sıralayan Genç, Altaylı’nın bütün bu yaşananlar karşısında yalnızca Zeydan Karalar ve Sinem Dedetaş üzerinden hayal kırıklığı tarif etmesini ironik bir dille eleştirdi.

İki büyük hayal kırıklığı yaşamışlar!

“Yüce Postalcı Altaylı ve Kostok!” başlıklı yazısında Altaylı’nın değerlendirmelerini aktaran Genç, şu ifadeleri kullandı:

“Diyor ki yüce postalcı Altaylı; muhalif seçmen dün iki büyük hayal kırıklığı yaşadı. Özgür Özel Adana'ya gitti, Zeydan Karalar, Özgür Özel'i ne karşıladı ne de uğurladı. Özgür Özel de buna sitem etti. Kayyum Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sinem Dedetaş'ı ziyaret etmesi, daha doğrusu Dedetaş'ın kayyumu evinde ağırlaması ona sevgi duyanlar açısından büyük bir şok etkisi yarattı.”

Muhalefette yaşananları tek tek sıraladı

Belediye başkanlarının AK Parti’ye geçişinden yolsuzluk davalarına, kurultay tartışmalarından parti içerisindeki ayrışmalara kadar birçok konuyu gündeme taşıyan Hikmet Genç, Altaylı’ya şu sözlerle yüklendi:

“Dün yaşanan iki büyük hayal kırıklığıymış efendim. Ulan 40'tan fazla CHP'li belediye, AK Parti'ye katılmış. CHP hain ilan edilmiş. Özgür partiyi bölmüş. Özgür'ün aday gösterdiği onca belediye başkanı yolsuzluktan yargılanıyor. Ülke tarihinin en büyük yolsuzluk davasının başsanığı Eko'nun eğreti başkanı olmuş Özgür Özel. Kurultay'ın şaibeli olduğu ortaya çıkmış. Birçok ilde ilçede itirafçılar, rüşvetçiler, irtikapçılar ortaya saçılmış. Kaç CHP'li/Yeni Partili başkan yolsuzluk davalarından içeride, sayısı belli değil. Özel'in ‘ben kefilim’ dediği başkan ‘yürüyen parayım bebeğim’ diyerek gördüğüne yürümüş! 2024'te alınan büyük şehirlerin birçoğu elden gitmiş. Özel'in kurduğu ekipten, çadır kuranlar, metresleri ipe dizenler, peştamalle gezenler, kazanovalar çıkmış. İzmir başta olmak üzere birçok il AK Parti'ye geçmiş.”

Düne kadar hiçbir sıkıntı yaşanmamıştı, öyle mi?

Altaylı’nın muhalefette yaşanan bütün bu gelişmelere rağmen son iki olayı hayal kırıklığı olarak nitelendirmesine dikkat çeken Genç, yazısını Tarkan filmine yaptığı göndermeyle tamamladı:

“Ama postalcı gazeteciye göre ‘Dedetaş ve Karalar’ yüzünden muhalif seçmen hayal kırıklığı yaşamış!.. Düne kadar hiçbir sıkıntı yaşanmamıştı halbuki, öyle mi? Tarkan filmindeki ‘(Yüce) Altar'ın oğlu’ ile ‘Yüce postalcı Altaylı’ sorunsalı aynı!.. Eyy yüce postalcı, sen ve senin gibiler yüzünden muhalefet bu hale geldi. Hain Kostok!..”