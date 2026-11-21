Salih Tuna, bugünkü yazısında şunları dile getirdi: “Muhafazakâr kesimdeki eleştirel damar seküler kesime nazaran çok daha canlıdır, dedim ya; fon skandalı bunun göstergesidir. Ne FETÖ'cülerin skandalı araçsallaştırma gayreti ne muhalif güruhun yaygarası ne şu ne bu; gündemi belirleyen, bu damarın harekete geçmesidir. Hayır, bu yolsuzluğun çapıyla izah edilemez. Sarıgül'ün götürdüğü iddia edilen paralar bile fonzilerden aşağı kalır değil.

Gelgelelim... Bu damarı sosyal medyada arzı endam eden kimi hocaların vaazlarında, ‘toplumsal çürümeden’ şekvacı cemaatlerin bildirilerinde veya ekonomi yönetimini ‘rasyonel zemine dönüş’ diye alkışlayıp Berat Albayrak dönemine bühtan eden muhterislerin lakırdılarında aramayın. Bu damar sahici, içtenlikli, pazarlıksız olanların, yani sokaktaki sıradan insanındır.

Her seçim öncesi gördükleri vahim hataları Erdoğan'ın kredisi nedeniyle sineye çeken, her seçim sonrası düzelecek umuduyla sabredenlerindir. Demem o ki, bu aziz millet şimdi de görüyor, şimdi koşuyor. Ama hiçbir anketin saptayamayacağı bambaşka bir şekilde. 15 Temmuz'da bir sözü üzre ‘ölümüne’ meydana çıktıkları kıymetlilerinin içeriden vurulmasına isyan edercesine... İçlerinde yarım asır yaşadığım bu insanların enerjisini görüyor, hissediyorum. Bu defa işin peşini bırakmayacaklar, benden söylemesi.”