ISITMA SİSTEMİ DOĞAYLA UYUMLU KURULDU Güzel bir ürün ortaya çıktığını aktaran Kawahara, "Bunu doğaya uyumlu bir şekilde yapmak istedik. Onun için yeri zeminde ısıtma sistemi yaptık. Marangoz ustaları zemini yaptı. Koridorda yanan sobada ısınan su sirkülasyon sistemi ile sınıfın tabanında dolaşıyor. Sıva ustamız da duvarı özel bir şekilde nemi alacak şekilde yaptı. Bu şekilde çocukların sağlığı için sınıfın havası kuru olmayacak. Bir marangozumuz da çocukların kullanabileceği raflar yaptı ama normal raf değil. Ufak boyda çocukların da erişebileceği şekilde ve daha sonra büyüdükten sonra sıra veya sandalye olarak da kullanabilecek şekilde yaptı." dedi. Böyle bir şeye vesile olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Kawahara, "Ustalar Vagonu diye bir programımız var. Japonya'dan farklı alandaki ustalar yurt dışında özellikle şehir merkezinden uzakta kalan böyle yerlere geliyoruz ve oradaki yerel halk için bir yardım dokunuşunda bulunmak istiyoruz. Böyle bir köyde bu projede yer almak bizim için onur verici oldu." diye konuştu.