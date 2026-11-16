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Kültür Sanat
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Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır

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Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da düzenlenen Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği 6. Dönem Toplantısı'na katıldı. Türk dünyasının ortak kültürel ve sanatsal mirasının korunması ve uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken Ersoy, Uluslararası Türk Dünyası Müzik Festivali'nin hayata geçirilmesine ilişkin gelişmeler ile Avrupa ve ABD'de düzenlenmesi planlanan konser, panel ve konferansların toplantının gündeminde olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, ekonomik ve savunma alanındaki iş birlikleri kadar kültürel bağların güçlendirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.

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Foto - Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği 6. Dönem Toplantısı'na katıldı. Türk dünyasının farklı ülkelerinden üniversite rektörleri, akademisyenler ve kültür temsilcilerini bir araya getiren toplantının gündeminde, sanat üniversiteleri arasındaki iş birlikleri, ortak kültürel projeler ve uluslararası etkinliklere yönelik çalışmalar yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Türk dünyasının ortak medeniyet birikimine dikkat çekerek kültürel ve sanatsal iş birliklerinin ülkeler arasındaki bağları güçlendiren temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti.

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Foto - Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır

Türk Dünyasında Kültürel İş Birliği Vurgusu

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Foto - Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında 13. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Ersoy, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 6. Korkut Ata Film Festivali'nin ardından Türk dünyasının sanat üniversitelerinin temsilcilerini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve medeniyet değerleri etrafında buluştuğunu belirten Ersoy, toplantının geleceğe yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Bakan Ersoy, “Bugün burada asırlardır aynı medeniyetin izlerini taşıyan, ortak kültürü paylaşan, birbirinin başarısıyla mutlu olan ve üzüntüsüyle dertlenen Türk dünyasının sanat üniversiteleri akademisyenleri bir araya geldi.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır

Uluslararası Türk Dünyası Müzik Festivali Gündemde Toplantının gündeminde Türk dünyasının ortak kültürel ve sanatsal mirasını uluslararası alanda tanıtacak projelerin bulunduğunu belirten Ersoy, özellikle müzik alanındaki iş birliklerine dikkat çekti. Birlik bünyesindeki üniversitelerin geleceğe yönelik faaliyetlerinin, ortak projelerinin ve iş birliği imkânlarının ele alınacağını belirten Ersoy, Uluslararası Türk Dünyası Müzik Festivali'nin hayata geçirilmesine ilişkin gelişmelerin de değerlendirileceğini bildirdi. Avrupa ve ABD'de düzenlenmesi planlanan konser, panel ve konferansların da gündemde olduğunu ifade eden Bakan Ersoy, şöyle konuştu: “Bu adımlar neticesinde Türk dünyasının zengin müzik birikimini uluslararası platformlarda daha görünür hale getireceğiz. Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği, ortak medeniyetimizin çağdaş dünyadaki kültürel ve sanatsal temsil gücünü artıracak önemli bir fırsattır.”

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Foto - Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır

“Kültürel Bağlarımızı Diri Tutmak En Önemli Başlığımızdır” Dünyada yaşanan küresel gelişmelerin Türk dünyası ülkelerinin ortak değerler etrafında kenetlenmesinin ve birlikte hareket etmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, gelecek nesillere güçlü ve birlik içinde bir Türk dünyası bırakılması gerektiğini ifade etti. Ülkeler arasında ekonomik iş birliği, savunma alanında koordinasyon ve uluslararası kuruluşlarda uyumun önemine işaret eden Ersoy, kültürel bağların korunmasının da öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti. Bakan Ersoy, “Bugünün devlet adamlarının çocuklarımıza güçlü ve birlikte bir Türk dünyası bırakma yolunda önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Ülkelerimiz arasında ekonomik olarak iş birliği, savunma alanında güçlü koordinasyon, uluslararası kuruluşlarda tam uyum önemlidir. Ancak kültürel olarak bağlarımızı diri tutmak da en önemli başlığımızdır.” dedi.

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Foto - Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır

“Sanat Üniversitelerimiz Kültürel Hafızamıza Sahip Çıkıyor” Sanat üniversitelerinin ortak kültürel hafızanın korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Ersoy, milletlerin köklü geçmişleriyle kurdukları bağın geleceklerini şekillendirdiğini vurguladı.

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Foto - Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır

Ersoy, “Sanat üniversitelerimiz kültürel hafızamıza sahip çıkmaktadır. Milletlerin güçlü köklere sahip olması geleceğe daha umutla bakmasına katkı sağlamaktadır. Kökleri olmayan milletler savrulup gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.” ifadelerini kullandı. Toplantıda ortaya konulacak ortak iradenin sanat dünyasında kalıcı izler bırakacağına inandığını belirten Bakan Ersoy, organizasyona katkı sunan kurumlara, akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür etti. Program kapsamında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

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Yorumlar

türk dünyası ve düşünmek

Türk olmayanları böyle günlere yollamak sizce <<diğer türk devletleri ne düşünüyor ???
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