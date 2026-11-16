Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır

“Kültürel Bağlarımızı Diri Tutmak En Önemli Başlığımızdır” Dünyada yaşanan küresel gelişmelerin Türk dünyası ülkelerinin ortak değerler etrafında kenetlenmesinin ve birlikte hareket etmesinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, gelecek nesillere güçlü ve birlik içinde bir Türk dünyası bırakılması gerektiğini ifade etti. Ülkeler arasında ekonomik iş birliği, savunma alanında koordinasyon ve uluslararası kuruluşlarda uyumun önemine işaret eden Ersoy, kültürel bağların korunmasının da öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti. Bakan Ersoy, “Bugünün devlet adamlarının çocuklarımıza güçlü ve birlikte bir Türk dünyası bırakma yolunda önemli bir sorumluluğu bulunmaktadır. Ülkelerimiz arasında ekonomik olarak iş birliği, savunma alanında güçlü koordinasyon, uluslararası kuruluşlarda tam uyum önemlidir. Ancak kültürel olarak bağlarımızı diri tutmak da en önemli başlığımızdır.” dedi.