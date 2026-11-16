Türk dünyasının sanat üniversiteleri Ankara'da buluştu! Bakan Ersoy: En önemli başlığımızdır
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara'da düzenlenen Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği 6. Dönem Toplantısı'na katıldı. Türk dünyasının ortak kültürel ve sanatsal mirasının korunması ve uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalara dikkat çeken Ersoy, Uluslararası Türk Dünyası Müzik Festivali'nin hayata geçirilmesine ilişkin gelişmeler ile Avrupa ve ABD'de düzenlenmesi planlanan konser, panel ve konferansların toplantının gündeminde olduğunu belirtti. Bakan Ersoy, ekonomik ve savunma alanındaki iş birlikleri kadar kültürel bağların güçlendirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.