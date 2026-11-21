Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, ekonomi yönetiminde değişikliğe gitti. Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanlığı'na Ravad Ramazanoğlu getirilirken, eski Bakan Muhammed Nidal eş Şaar ise Şara'nın Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Danışmanı oldu.

Yayımlanan kararnameye göre Ravad Ramazanoğlu, Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanlığı görevine getirildi. Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanlığı görevini yürüten Muhammed Nidal eş Şaar ise, Şara'nın Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Danışmanı oldu. Yeni Bakan Ramazanoğlu'nun Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanlığı koltuğunun yanı sıra Suriye Yatırım Kurumu Başkanlığı görevini de elinde tutacağı kaydedildi. Bu düzenlemeyle, yatırım politikaları ve dış ticaretin idaresi tek isme verilmiş olundu.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK YAKINDAN TANIYAN İSİM BAKAN OLDU

Suriye yatırım ve iş dünyası çevrelerinin öne çıkan aktörlerinden biri olan ve devlet ajansı SANA tarafından yatırım sektöründe yükselen bir isim olarak tanımlanan Ravad Ramazanoğlu'nun Türkiye ile kurduğu güçlü ticari bağlar dikkat çekiyor. Daha önce 5 Ağustos 2026'da Talal el Hilali'nin yerine Suriye Yatırım Kurumu Genel Müdürü olarak atanan ve Ocak 2026'dan itibaren Suriye İş Konseylerini Koordinasyon Konseyi Başkanlığı görevini üstlenen Ramazanoğlu, Ağustos 2025'te kurulan Suriye-Türkiye İş Konseyi'nin de başkan yardımcılığını yürütmüştü. Ramazanoğlu'nun Türkiye bağlantısının iş konseyleriyle sınırlı kalmadığı, gayrimenkul geliştirme, inşaat, enerji ve yatırım fonları alanlarında faaliyet gösteren Türkiye merkezli İsra Holding'in yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi.

ULUSLARARASI DENEYİMLİ ŞAAR DANIŞMANLIK KOLTUĞUNA GEÇTİ

Bakanlık görevinden alınarak devlet başkanlığı danışmanlığına kaydırılan Muhammed Nidal eş Şaar ise, ekonomi ve finans dünyasındaki köklü geçmişiyle tanınıyor. 1956 Halep doğumlu olan, Halep Üniversitesi'ndeki lisans eğitiminin ardından Georgetown Üniversitesi'nde ekonomi doktorası yapan Şaar, kariyeri boyunca Bahreyn merkezli İslami Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAOIFI) genel sekreterliği, Suriye-Amerikalı İş İnsanları Derneği başkanlığı ve ABD merkezli Fannie Mae şirketinde piyasa performansı analizi gibi kritik görevlerde bulundu. Mepa News'te yer alan habere göre; Mart 2025'te geniş yetkilerle donatılan Ekonomi ve Sanayi Bakanlığına getirilen Şaar, yeni döneminde hükümetin ekonomi politikalarının şekillendirilmesinde doğrudan devlet başkanına danışmanlık yapacak.

ŞAM, EKONOMİ YÖNETİMİNİ YENİDEN YAPILANDIRIYOR

Gerçekleştirilen bu son atamalar, Ahmed Şara yönetiminin savaş sonrası ekonomik toparlanma ve yeniden inşa hedefleri doğrultusunda sürdürdüğü kurumsal yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Mart 2025'te ekonomi, sanayi, iç ve dış ticaret birimlerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bakanlık yapısı daha sonra ayrıştırılmaya başlanmış; sanayi ile iç ticaret ve tüketicinin korunması yetkileri Basil Abdülhannan'a devredilirken, Ekim 2026'da yayımlanan kararnamelerle Suriye Petrol Şirketi Genel Müdürlüğüne Mahir Halil el Hasan, Egemenlik Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Ömer Samir el Halebi getirilmişti. Şam yönetimi, uzun yıllar süren savaşın yaptırımlar ve altyapı tahribatı nedeniyle yabancı yatırım çekmeye, özel sektörü canlandırmaya ve üretim kapasitesini ayağa kaldırmaya odaklanmış durumda.

ASKON'DAN YENİ BAKAN RAMAZANOĞLU'NA TEBRİK

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, X hesabından yaptığı paylaşımda Ramazanoğlu'nu tebrik etti. Aydın mesajında, "ASKON Genel Merkez üyemiz, kıymetli kardeşim Ravad Ramazanoğlu'nu, Suriye Arap Cumhuriyeti Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanlığı görevine atanmasından dolayı gönülden tebrik ediyorum. Üstlendiği bu önemli görevin kardeş Suriye halkı için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlenmesine, karşılıklı yatırımların ve iş birliklerinin gelişmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Kıymetli kardeşime yeni görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.