Her cumartesi akşamı Akit TV’de saat 20.30’da sizlerle buluşan ve Muharrem Coşkun’un sunumuyla ekranlara gelen Kırmızı Masa programına bu hafta, sanatçı İbrahim Sadri konuk olacak.

Türkiye’de İslamcı protest şiir ve tiyatro nasıl doğdu? Hangi badireleri atlattı? Müslümanların televizyon ve sanatla imtihanı ne durumda? Gazze soykırımı karşısında sanat dünyası üzerine düşeni yapabiliyor mu?

Bunlar ve daha fazlasını Muharrem Coşkun soracak, İbrahim Sadri cevaplayacak.

Kırmızı Masa bu akşam saat 20.30 Akit TV’de.

Akit TV yayınını Youtube'da aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=USNFKpqRfWA

Yayın ayrıca Akit TV’nin X adresi https://x.com/akittv adresinden canlı olarak izlenebiliyor.