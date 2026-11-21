Sebahattin Ayan İstanbul

2014 yılında Rusya’nın hukuksuz bir şekilde ilhak ettiği Kırım’da, Kırım Tatar Türklerinin geleceğine ilişkin yeni bir siyasi süreç gündeme geldi. Yüzyıllardır Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan ve tarih boyunca Ruslar tarafından sürgünlere maruz kalan Kırım Tatar Türklerinin, kendi özerk yönetimlerine kavuşması için Ukrayna yönetimiyle mutabakata varıldığı ifade edildi. Kırım Tatar Türklerinin millî lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Muhtar Cumhuriyeti’nin oluşturulmasına yönelik hazırlıkların tamamlandığını duyururken sürecin hayata geçirilmesi için gerekli anayasal düzenlemelerin, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle henüz yapılamadığı belirtildi.

SÜRGÜNDE İLAN EDİLSİN

Mevcut koşulların gerektirmesi hâlinde Kırım Tatar Türklerinin sürgünde bir cumhuriyet ilan edebileceğini de gündeme getiren Kırımoğlu, yüz binlerce sürgün Kırım Tatarının birgün ana vatanlarına dönerek kendi bayrakları altında yaşayacağını ifade etti. Kırım Tatar Türklerinin özerk yönetim hedefi, 1944 sürgününün ardından ana vatana dönüş mücadelesi ve 2014’te başlayan Rusya kontrolü süreciyle birlikte tarihî ve siyasi önemini koruyor. Konuyla ilgili gazetemize konuşan uzmanlar, Kırım Türklerinin devletleşme sürecini olumlu karşılarken, Rusya-Ukrayna savaşında cephede kurban edilmemesi gerektiğini vurguladılar.

RUSYA FAKTÖRÜ

TUPDAM Başkanı Dr. Hüseyin Yeltin, şunları söyledi: “Kırım’ın Rus işgalinden kurtarılması ile Kırım Tatarlarının kendi kaderini tayin hakkı birbirinden farklı ancak bağlantılı iki temel mesele. Kırım Tatarlarının tarihî vatanlarına dönmesi, millî kimliklerini özgürce yaşaması ve kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olması Türkiye açısından da büyük önem taşımaktadır. Kırım’da bağımsız bir devlet veya yeni bir siyasi yapılanma oluşturulması fikri savaşın geleceği ve bölgesel güç dengeleri çerçevesinde ele alınmalı. Kırım, Karadeniz’de Rusya’nın askerî varlığını sürdürmesi bakımından son derece stratejik bir konumda. Dolayısıyla Kırım’da ortaya çıkacak herhangi bir yeni statünün, Rusya’nın askerî ve istihbarat kapasitesinden bağımsız hareket edebilmesi ciddi bir güvenlik meselesidir. Siyasi statü ilan etmek tek başına güvenlik, bağımsızlık ve egemenlik anlamına gelmeyecektir. Rusya’nın Kırım üzerindeki nüfuzu devam ettiği sürece kurulması muhtemel bir siyasi yapının Moskova’nın baskısından bağımsız hareket etmesi güç.

TARİHSEL MAĞDURİYET

Tatarların tarihsel mağduriyetleri, sürgünleri ve bugün işgal altında yaşadıkları baskılar dikkate alındığında, kendi siyasi geleceklerini belirleme arzularını son derece meşru buluyorum. Ancak burada temel mesele, kurulacak yapının gerçekten Kırım’ın iradesini mi temsil edeceği, yoksa savaşın taraflarından birinin stratejik hesaplarına mı hizmet edeceğidir. Siyasi statü ilan etmek tek başına elbette güvenlik, bağımsızlık ve egemenlik anlamına gelmeyecektir. Kırım Tatarlarının bir siyasi oluşum içerisinde kendi iradeleri dışında askeri veya stratejik amaçlarla kullanılmaları, hatta savaşın ön saflarına sürülmeleri riski de dikkatle değerlendirilmelidir.

UKRAYNA’NIN HESAPLARI

Türkiye açısından bakıldığında; Kırım meselesi, sıradan bir toprak veya diplomasi meselesi değildir. Kırım, Türk dünyasının tarihi, kültürel ve milli hafızasının ayrılmaz bir parçasıdır. Kırım Tatarlarının güvenliği, kimliklerini koruması, özgür yaşaması ve kendi gelecekleri üzerinde söz sahibi olması Türkiye’nin hassasiyet göstermesi gereken temel meselelerdendir. Bu nedenle atılacak adımların, Kırım Tatarlarının iradesini güçlendiren, onları büyük güçlerin rekabetinde araçsallaştırılmaktan koruyan ve kalıcı güvenlik sağlayan bir zeminde ilerlemesi gerekir. Kırım Tatar Türklerinin kendi yurdunda özgür, güvenli ve onurlu yaşaması, kendi iradesiyle geleceğini belirlemesi ve hiçbir devletin hesaplarına kurban edilmemesi. Kırım’ın geleceği, yalnızca savaşın sonucuyla değil, Kırım Tatarlarının iradesinin ne ölçüde korunacağıyla da şekillenecektir.”